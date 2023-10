Neposredni prenos novinarske konference si lahko ogledate na povezavi.

Kot je dejal ljubljanski župan Zoran Janković, že dve desetletji spremlja to postajo, ki je trenutno po njegovi oceni, »slabša od tiste v Albaniji, a zdaj bo najgrša postaja postala najlepša postaja.«

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je povedala, da je vesela, da po več kot petnajst letih lahko govorijo o izvedbi Potniškega centra Ljubljana kot o dejstvu. Po njenem mnenju si namreč Ljubljana kot moderna in trajnostna prestolnica zasluži nov potniški center. Izpostavila je, da je bil načrt za projekt sprejet že leta 2006, danes pa končno zaključujejo s pridobivanjem dovoljenj in prehajajo k fizični izvedbi projekta. Kot dodaja, se zavedajo, da je projekt zelo ambiciozen, še posebej, ker z njim nameravajo zaključiti do konca leta 2025.

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je poudaril, da bo prenova predvsem v korist javnemu prometu, pešcem in kolesarjem. Povečalo se bo število parkirnih mest za avtobuse, celotna prometna ureditev se bo prilagodila javnemu potniškemu prometu, obe postaji (tako avtobusna kot železniška postaja) pa bosta v prvi vrsti služili potnikom, komercialne vsebine pa bodo zgolj na privatnem delu. Želijo si predvsem, da bo prostor dobro izkoriščen in pretočen. Zagotovljenih naj bi bilo več kot dva tisoč mest za kolesa, na voljo pa bo tudi veliko avtomobilov za namen izposoje. Po njegovih besedah bo to mobilna točka, ki bo lahko v vzor v naši regiji.

