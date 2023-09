Okoli nove ljubljanske postaje bo vse drugače

Mestna občina Ljubljana je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprosila za odločitev, ali potrebuje okoljevarstveno soglasje za urejanje komunalne in prometne infrastrukture na območju cest okoli novega potniškega centra. Iz tega zaprosila je tudi jasno, kakšne – praviloma zelo daljnosežne – spremembe so načrtovane na tem območju.