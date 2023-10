Uroš Brežan se je za odstop z mesta ministra za naravne vire in prostor odločil po pogovoru s premierjem Golobom, ki mu je sporočil, da se njuni poti razhajata. Golob naj bi izgubil zaupanje v delo Brežana, saj je bilo po avgustovski ujmi treba reorganizirati delo na marsikaterem ministrstvu, na ministrstvu za naravne vire in prostor pa to po Golobovi oceni ni steklo dovolj hitro. »Zato je to ministrstvo postalo ozko grlo, ministrstvo ni bilo dovolj odzivno, številne pripombe so prihajale tudi z drugih resorjev,« je pojasnil Golob.

Ob tem je dejal, da Brežanu ne očita počasnosti intervencijskih ukrepov po poplavah, »ampak je problem predvsem v tem, kako so se organizacijsko vzpostavili, da bi lahko bili hitri in učinkoviti pri sproščanju sredstev za poplačilo del in bi lahko, če se nič ne bi spremenilo, to pripeljalo na primer do likvidnostnih težav, o katerih govorijo župani. Intervencijska dela so sicer potekala brez zastojev,« je ocenil premier, ki pričakuje, da se bo število ekip na terenu, tudi pri urejanju vodotokov, povečalo, njihova koordinacija pa bo boljša.

Zavrača očitke o prepočasnih izplačilih sredstev občinam

Brežan nasprotno zatrjuje, da je po poplavah skupaj z ekipo naredil vse, kar je bilo v danih okoliščinah mogoče. V današnji izjavi je zavrnil tudi očitke o prepočasnih izplačilih teh sredstev občinam. »Ministrstvo za naravne vire in prostor je sredstva, namenjena za popoplavno obnovo, na račun dobilo šele minulo sredo. Tako ne moremo biti okrivljeni za nekaj, česar prej nismo mogli storiti,« je poslancem pojasnil Brežan Ovire za hitrejše procesiranje so po njegovih besedah »v predpisih in procesih izven našega ministrstva, zato jih je treba reševati tam«.

Brežan je sicer danes vnovič obžaloval, da v času priprave zakona o obnovi vladni resorji ne sodelujejo še bolj intenzivno in ne iščejo rešitev na prizadetih območjih. »Veliko mi pomenijo glasovi s terena, ki so povedali, da delamo dobro,« je poudaril. Brežan sicer verjame, kot je dejal, da se bo za njegovega naslednika našlo nekoga, ki bo ustrezal kriterijem predsednika vlade in DZ ter da bo kos prihajajočim izzivom.

Ponovil je, da so v času njegovega ministrovanja okrepili ministrstvo in stabilizirali direkcijo za vode za delo v prihodnje, zagotovili dodaten kader za odpravo posledic naravnih nesreč, v predlaganih proračunih za 2024 in 2025 pa zagotovili dodatna sredstva za urejanje vodotokov in hudournikov. Področje varstva narave so dvignili na raven direktorata, je še dodal. Zatrdil je, da bo tudi v svojih prihodnjih izzivih vedno dajal prednost strokovnim argumentom pred navodili ali všečnimi rešitvami. »Zato sem vedno podprl strokovno utemeljene in pretehtane odločitve, četudi so bile težke, kot je bilo to v primeru medvedov,« je izpostavil.

Znova je opozoril na prihodnje izzive pri urejanju prostora, kjer se ponujata dve skrajni možnosti - na eni strani dolgoročne, strokovno utemeljene rešitve, na drugi pa hitre, všečne rešitve, prepogosto v korist posamičnim interesom, ki pa dolgoročno prinašajo več škode kot koristi. »To je lekcija, ki nam jo je uprizorila narava to poletje, zato je pred mojo začasno naslednico in prihodnjimi odločevalci velika odgovornost, ki presega neposredno prizadete v poplavah,« je še dejal. Brežan je odstopno izjavo podal prejšnji torek, v sredo pa jo je tudi pojasnil pred novinarji.

Začasna ministrica bo Alenka Bratušek

Njegovo funkcijo bo začasno prevzela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki lahko funkcijo ministra začasno opravlja tri mesece. Premier mora nato predlagati novega ministra oziroma ministrico. Golob je njeno izbiro pojasnil s tem, da je iskal izkušenega ministra, ki lahko hitro zagrabi to področje, obenem pa sta oba resorja zelo tesno povezana.

Na pomisleke, da bi menjava ministra lahko vsaj začasno celo zavrla postopke obnove, je dejal, da je prepričan, da bo s tem, ko bo vodenje resorja začasno prevzela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, koordinacija ekip na terenu, ki se ukvarjajo z obnovo tako vodne kot cestne in druge infrastrukture, boljša.