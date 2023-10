Po treh dneh ugibanj in špekulacij o razlogih za sugeriran odstop ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana je slednji naposled le stopil pred kamere in postregel s tako rekoč enako zgodbo kot nekaj dni prej ministrica za kmetijstvo Irena Šinko. »Predsednik vlade me je v ponedeljek popoldne povabil na razgovor in mi povedal, da se najine poti razhajajo,« je rekel Brežan. »Razumem in spoštujem, da si na mojem mestu želi nekoga, ki bo bolj kompatibilen z njegovimi pogledi, zato sem mu včeraj popoldne poslal odstopno izjavo,« je dodal.

Premier Robert Golob je odstopno izjavo ministra Brežana v državni zbor poslal v sredo pozno popoldan. Na novinarska vprašanja Brežan ni želel odgovarjati in razlogov za sugeriran odstop prav tako ni razkril. Povedal pa je, da to ni bila njegova želja. »To obžalujem, saj bi morali prav zdaj v času priprave zakona o obnovi vladni resorji najbolj intenzivno sodelovati, še bolj pa na terenu skupaj iskati rešitve na prizadetih območjih,« je rekel.

Finančna in kadrovska okrepitev

Zatrdil je, da je na tem področju s svojo ekipo naredil vse, kar je v danih okoliščinah mogoče, ter omenil, da je v proračunu za naslednji dve leti uspel zagotoviti dodatna sredstva za urejanje vodotokov, da je kadrovsko okrepil ekipo na ministrstvo in direkcijo za vode. »Zato mi je žal, da v prihodnje ne bom več vodil te dobre ekipe,« je rekel. »Predvsem pa me skrbi področje urejanja prostora, ki tudi v kontekstu popoplavne obnove ponuja dve skrajni možnosti. Na eni strani dolgoročne rešitve, ki so strokovno utemeljene in družbeno sprejemljive, na drugi hitre, všečne rešitve, pogosto koristne posamičnim interesov, dolgoročno pa družbi prinašajo veliko več škode kot koristi,« je pomenljivo dejal.

Pa Šefic?

Golob je danes v pogovoru za STA naslikal drugačno sliko. Dejal je, da je Brežan moral oditi, ker ni uspel dovolj hitro reorganizirati dela na ministrstvu, da bi bilo to sposobno hitrega odzivanja po avgustovski ujmi, in je postalo ozko grlo. »Takrat, ko se nek proces znajde v slepi ulici, je treba skrbnika procesa zamenjati, in je to lahko dober moment za potem, da se proces spet sproži,« je rekel Golob. Brežanu sicer ne očita počasnosti intervencijskih ukrepov po poplavah. Vidi pa v njegovi menjavi katalizator pospešitve potrebnih sprememb. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo, kot je znano, začasno prevzela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je po Golobovih besedah že danes na polno vključena v popoplavno obnovo preko infrastrukturnih projektov. Zdaj bo prevzela vso koordinacijo investicij v infrastrukturo, tako cestno kot tudi vodno.

Golob se je v omenjenem pogovoru odzval tudi na očitke, da ni Brežan tisti, ki je vodil popoplavno obnovo, ampak državni sekretar v njegovem kabinetu in vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic. Rekel je, da Šefic koordinira vsa ministrstva in strokovne službe, ne samo investicij, ampak denimo tudi ukrepe za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu. Mimogrede, prav slednji je v nedavnem pogovoru za Dnevnik poudaril, kako pomembno je skupno delovanje vseh služb za učinkovito in uspešno obnovo. »Na nekaterih območjih nimamo nadomestnih zemljišč, zlasti v teh dolinah je težava s prostorom in vsekakor bo to zapleteno, ampak menim, da bo treba največ pozornosti posvetiti usklajenemu delovanju: tako državnih inštitucij, občin, izvajalcev. Kajti, ne glede na to, da vsak opravlja svoje naloge, se bomo na nekaterih točkah srečali in pomembno je, da tukaj delujemo skupaj,« je rekel. »To delo bomo opravili kot ekipa ne kot posamezniki,« je podčrtal.

Golob je medtem še zatrdil, da v tem trenutku ne razmišlja o dodatnih menjavah ministrov iz kvote Gibanja Svoboda, prav tako se v koaliciji niso pogovarjali o spremembah, ki spadajo v kvote drugih strank.