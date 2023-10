Po optimističnih načrtih naj bi se izvrstna veleslalomistka že oktobra vrnila v tekmovalno karavano in na smučarske proge. Vendar pa Hrovatovane želi prehitevati stvari.

Smučarska zveza Slovenija je 25-letno smučarko aprila pravočasno znova vključila v protidopinški program ter oddala vso potrebno dokumentacijo, šestmesečno vmesno obdobje, ko tekmovalka ne sme tekmovati, bo poteklo ravno pred uvodnim veleslalomom, tako da za njen nastop ne bo nobenih administrativnih ovir.

Hrovatova je oktobra lani namreč napovedala odhod v tekmovalni pokoj, nato je sledila še poškodba glave, ki se ji je med tekmovalnim premorom pripetila med turnim smučanjem. Spomladi letos je v sodelovanju z vodilnimi možmi panoge za alpsko smučanje odločitev o tekmovalni upokojitvi preklicala.

Neuspešne priprave

Priprave na vrnitev med tekmovalne količke niso potekale po načrtih, je dejala na današnji tradicionalni predstavitvi reprezentanc pod okriljem smučarske zveze pred začetkom zimske sezone. »Ne količinsko ne po kakovosti nisem uspela izpeljati treningov tako, kot smo si na začetku zamislili. Sölden sem že prečrtala iz mojega plana sezone, to je zagotovo,« je dejala.

»Zdaj bomo iz tedna v teden, iz meseca v mesec videli, kako bo z bolečinami v hrbtu, ki so vedno bolj pod nadzorom, in kako bo s formo. Se bomo sproti odločali. Že na začetku smo rekli, da bo to prehodna sezona, zato si je nesmiselno postavljati cilje, tako da bomo videli, do kje in kako hitro bom prišla v prihodnjih tednih. Zelo težko mi je govoriti o konkretnih datumih,« Hrovatova ne ve, na kateri tekmi bo lahko nastopila.

»V planu tudi nimam starta na slalomih 11. in 12. novembra v Leviju, za Killington, kjer bosta konec novembra veleslalom in slalom, pa še ne vem. Je še kar nekaj časa, upam, da se bo do takrat videlo, kako in kaj. Trenutno imam bolj kratkoročne načrte, ki so odvisni od mojega stanja ter od tega, kako in predvsem kje bom lahko izpeljala treninge,« je sklenila.

Trenutne vremenske razmere v Evropi ne ponujajo veliko možnosti za kakovosten trening. Za zdaj sicer ne kaže, da bi bila lahko veleslalomska uvertura v novo sezono v Söldnu ogrožena. Avstrijski organizatorji so pripravljeni tudi na najslabše scenarije in imajo shranjene zadostne zaloge starega snega.

Boj za vsak kakovosten dan treninga

Kot je dejal vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik, pričakujejo, da bodo 29. oktobra na moškem veleslalomu v Söldnu nastopili trije Slovenci Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Rok Ažnoh, na ženskem veleslalomu dan prej pa Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik, v načrtu za Sölden ostaja tudi Hrovatova.

»Trenutno poteka 'borba' za vsak kakovosten dan treninga,« je še dejal Verdnik. Ženska ekipa za tehnični disciplini se bo v petek odpravila na priprave v Saas Fee, kjer bo ostala do 14. oktobra. Tehnična moška ekipa se bo predvidoma ženskam v Saas Feeju pridružila 12. oktobra.

Moška ekipa za hitri disciplini se bo na priprave odpravila 15. oktobra, in sicer v Pitztallu, nato sledi Zermatt, ki bo 11. in 12. novembra gostil smukaški uvod v sezono.

Ilka Štuhec je trenutno na dvomesečnih pripravah v Južni Ameriki, domov se bo predvidoma vrnila 14. oktobra.