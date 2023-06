»Večkrat sem že razmišljala o koncu športne poti, a sem se v težkih trenutkih venomer pobrala in prišla do spoznanja, da želim uspeti v tekmovalnem smučanju. Toda tako je bilo le do letos, tokrat pa sem se odločila, da končam profesionalno kariero. Niti telesno niti duševno se že nekaj časa ne počutim zmožne dosegati vrhunskih rezultatov. In ne vidim nobene možnosti za vrnitev na tekmovalni ravni,« je 24. oktobra 2022 na novinarski konferenci dejala Meta Hrovat, ki je lani poleti še opravila priprave na južni polobli, a so jo posledice marčevskega padca v Lenzerheideju ovirale pri pripravah na sezono 2022/23. Toda Kranjskogorčanka si je nato nepričakovano premislila in po osemmesečni »upokojitvi« se je vrnila v smučarsko karavano.

Zadnji nastop Gorenjke v svetovnem pokalu je bil odstop na veleslalomu za svetovni pokal po padcu in poškodbi desnega kolena marca lani v Lenzerheideju v Švici. Tam, kjer je 27. januarja 2018 prvič stala na zmagovalnih stopničkah, uspeh pa ponovila še trikrat: dvakrat v Kranjski Gori (februar 2020, januar 2021) in spet v Lenzerheideju (marec 2021) – štirikrat je bila tretja in vedno v veleslalomu. »Ljubezen do smučanja je bila ves čas tako močna, da sem začutila, da mogoče še nisem rekla zadnje besede. Zato sem se vrnila. Med zimo mi ni bilo nikoli dolgčas, saj sem počela tudi veliko drugih stvari. Spoznala sem življenje brez tekmovalnega športa, a pogrešala sem tekmovanja,« je odločitev pojasnila smučarka, ki je 84-krat nastopila na tekmah svetovnega pokala in zbrala 19 uvrstitev med deseterico.

Bolj spočila glavo kot telo

Priznava, da je bila njena lanska odločitev ostra, a pravilna. »Takrat se mi je to zdela edina smiselna odločitev. Ko sem oznanila konec kariere, sem bila brez motivacije, želje, zasičena s tekmami... S takšnim občutkom noben športnik, ki ima rad sebe in svoje telo, ne gre v sezono in ne starta na nobeni tekmi. A zdaj, ko sem si bolj spočila glavo kot telo, sem spet ugotovila, da sem zelo tekmovalna oseba, da potrebujem tekme in potrditve za svoje delo,« meni Hrovatova, ki je dvakrat nastopila na OI: v Pjongčangu 2018 je bila 21. v slalomu in 14. v veleslalomu, v Pekingu 2022 sedma v veleslalomu.

Dvakratna mladinska svetovna prvakinja (Davos 2018, Val di Fassa 2019) je med začasnim premorom januarja letos huje padla pri turnem smučanju pri spustu z Male Ponce, z glavo udarila v večjo skalo ter si poškodovala nos in čelo. Hujših posledic nima, a vse še ni v redu: »Med težkimi treningi v poletnih pripravah čutim, da imam zvečer manj energije kot prej, nekaj težav mi povzroča tudi zbranost. A vseeno se ni veliko spremenilo, saj še vedno iščem nevarnosti tam, kjer jih ni potrebno iskati. Spremenilo pa se je to, da če me glava opozori, da potrebujem počitek, se ustrezno odzovem. Zdaj temu posvečam več pozornosti, zato tudi več spim in počivam.«

Zamenjala je tudi ekipo

Zaveda se, da se mora, kot sama pravi, po svojem sabatikalu (namerna nezaposlenost, op. p.) stvari lotevati drugače kot pred njim. »Ker to, kakor sem se jih lotevala prej, pelje v isto spiralo, kar ni dobro. Pred pavzo sem celotno kariero količinsko smučala zelo veliko in si nalagala še veliko bremena. Po tekmi se nisem znala premakniti naprej, preveč sem se obremenjevala z neuspehom, nisem bila sproščena in sem se mučila. Ostajala sem v teh 'slabih tekmah' in iskala perfekcijo, kako bi jih izpeljala drugače. Želela sem biti vedno najboljša in kadar ni šlo, se mi je podiral svet. Če si perfekcionist, je iz tega težko izstopiti,« ocenjuje Hrovatova, ki je zamenjala tudi ekipo: iz Salomona je odšla k Headu.

O konkretnih ciljih v novi sezoni ne želi govoriti. »Tudi zdaj nočem reči, da mi bo uspelo. A že sam način, kako se zdaj lotevam treningov, je drugačen. Zavedam se tudi, da če trdo in dobro treniram, lahko grem za kakšen dan ali dva na morje in se spočijem, a vseeno ne bom izgubila vsega opravljenega dela. Ko pogledam nazaj, sem potrebovala takšen odklop. A ne bi polagala prevelikih upov že na uvodno veleslalomsko tekmo oktobra v Söldnu. Čutim, da bo morebiti premalo časa, da bi bila do takrat v vrhunski formi,« napoveduje Meta Hrovat, ki je bila pred pripravami na počitnicah na Sardiniji, kjer se je dvakrat dnevno ukvarjala tudi s plezanjem v steni.