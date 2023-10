Kot so po današnji seji vlade spomnili v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom), je Natura 2000 naravovarstveno omrežje EU in eno največjih svetovnih varstvenih območij. Z njo se ohranja živalske in rastlinske vrste, tipična življenjska okolja in pomembna območja. Slovenija doseganje ciljev varstva narave v območjih Nature 2000 zagotavlja z izvajanjem ukrepov, določenih v programu upravljanja območij Natura 2000.

Vlada in Zavod RS za varstvo narave sta v sodelovanju s strokovnjaki za vrste in habitatne tipe, predstavniki varstva narave, gozdarstva in upravljanja z divjadjo, kmetijstva, upravljanja voda, ribištva ter nadzora pripravila tretji tovrstni program, tokrat za obdobje 2023-2028.

Program prinaša posodobljene varstvene cilje in predloge ukrepov v novem programskem obdobju, ki naj bi pripomogli k doseganju varstvenih ciljev Nature 2000. Poleg tega vsebuje tudi dolgoročne varstvene cilje, ki opredeljujejo ključne zahteve za zagotovitev ugodnega stanja vrste ali habitatnega tipa.

Ukrepi na kmetijskih zemljiščih na območjih Nature 2000 bodo še naprej prostovoljni

Program je sicer pred časom sprožil precej zanimanja, saj je, ko je bil še v obliki predloga, vključeval prepovedi, pogoje in omejitve rabe na delih dveh območij Nature 2000, ki so izhajali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in uradnega opomina Evropske komisije iz leta 2019, izdanega zaradi nedoseganja ugodnega stanja travniških vrst ptic in metuljev ter travniških habitatnih tipov.

Vlada je ob velikem razburjenju kmetijskih organizacij Evropski komisiji predlagala uvedbo nove intervencije, s katero se obvezna kmetijska praksa zamenja s prostovoljno, posledično pa je program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-202 sprejela s sklepom, in ne z uredbo. Ukrepi strateškega načrta skupne kmetijske politike na kmetijskih zemljiščih na območjih Nature 2000 bodo tako še naprej prostovoljni.

V Sloveniji je 355 območij Nature 2000

V Ukomu so ob tem izpostavili, da je narava v Sloveniji med bogatejšimi v EU.»Skozi generacije smo naravo v Sloveniji ohranili v takšni meri, da več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena,« so navedli. »V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 odstotka ozemlja države. Območja Nature 2000 v 70 odstotkih pokriva gozd, nekaj več kot 20 odstotkih pa kmetijske površine,« so dodali.

Zapisali so še, da v Sloveniji živi okrog 22.000 živalskih in 3500 rastlinskih vrst, med njimi pa jih je več kot 2000 vrst uvrščenih na seznam ogroženih vrst. Zavarovanih je več kot 800 živalskih in več kot 300 rastlinskih vrst. Z Naturo 2000 se v Sloveniji varuje 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst ter 60 tipičnih naravnih okolij, kar predstavlja nekaj več kot 10 odstotkov vseh vrst in tipičnih naravnih okolij Nature 2000 v EU.