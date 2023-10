O vrnitvi na klop vijoličastih.

Privilegij in čast je, da sem bil med kandidati in postal trener Maribora. Maribor je moje mesto, Maribor je moj klub. Vse, kar se je zgodilo prej, so lepi spomini, je zgodovina, na kateri Maribor živi in na katero je lahko ponosen. Ponosen sem tudi jaz, ker sem bil del tega kot igralec in kot trener. V nogometu in življenju se je vedno treba dokazovati. Ne razmišljam v smeri, da sem prišel, ker imam rad NK Maribor. Ne, kot pravi športni direktor – prišel sem delat. Stvari so, kakršne so, če bi bilo vse v redu, me tukaj ne bi bilo. Potrebna bo mobilizacija od prvega do zadnjega, tako v športnem kot klubskem delu. Vsi se tega zavedamo. Potrebujemo podporo navijačev, njihovo energijo, ki je bila vedno nekaj posebnega. To energijo pa moramo sprovocirati. Veseli bomo vsakega, ki nam bo stal ob strani in nam bo delo in žrtvovanje potrdil z aplavzom in prisotnostjo. Imamo veliko odgovornost do mesta in do kluba, ki predstavlja slovenski nogomet. Stvar je jasna, treba je zavihati rokave in delati.

O strokovnem kadru.

Strokovni kader je dogovorjen, z mano prihajata Damjan Ošlaj in Luka Bašić, s katerima sem nazadnje sodeloval. Vsi ostali zaenkrat ostajajo.

O razlogih, da je sprejel ponudbo.

Želja je bila tujina. Po odhodu iz Ludogorca pa sem dejal, da ne bi zavrnil ambicioznega projekta v Sloveniji. Iz slovenske lige sem prišel kot igralec, formiral sem se kot trener in tudi dosegal uspehe. Veliko spoštovanje gojim do slovenske lige, zato mi NK Maribor kot moj klub s projektom, ki smo si ga zadali, pomeni izziv. Cilj ne bo dosegljiv z lahkoto, potreben je proces, reorganizacija, iskanje korenin, na kakšen način je Maribor že dosegal uspehe. Pomislekov po klicu ni bilo.

O začetku pogovorov z NK Maribor.

Klic je prišel v ponedeljek. Stvari so se odvijale zelo hitro. Karte so bile odprte. Klub je predstavil želje in videl sem izziv.

O ciljih.

O tem lahko govori športni direktor, ker je to njegovo delo. Jaz bom opravljal svoje delo z njegovo podporo. Predstavil mi je vizijo.

O kadru, ki ga ima na voljo.

Slovensko ligo in Maribor sem spremljal zelo podrobno. Ekipa nima samozavesti in hrabrosti, kar je za Maribor nesprejemljivo. Pomembno je, da se fantje zavedajo, da so v največjem slovenskem klubu in da z nošenjem vijoličastega dresa predstavljajo največji klub v Sloveniji in tako se morajo na igrišču postavljati. Zakaj so bili rezultati slabši? Mislim, da je to razlog. Toda to je moje videnje od zunaj, ker nisem bil del trenažnega procesa in del kluba. V čim krajšem času bom skušal ugotoviti vzroke in poskušal spremeniti stvari, da se rezultatska krivulja obrne.

O vrnitvi Josipa Iličića v prvo ekipo.

Če bo sposoben za igranje, bo del ekipe, če ne, ne bo. Danes je vse lahko preveriti. Če se ne zdržiš treninga... Vse je še odprto. Stvari so se zgodile z danes na jutri. Do sobote bo vsa mobilizacija na tekmi z Muro. Kasneje bo čas za druge stvari.

O tem, kaj je mislil z besedami, da je potrebna mobilizacija vseh v klubu?

Zmagovalna mentaliteta mora biti vidna na vsakem koraku, od vsakega zaposlenega, od tistega, ki ima privilegij, da čisti slačilnico, do tistega, ki klub vodi, torej predsednika. Želimo si zmagovalne mentalitete, ki je za uspehe zelo pomembna, ni pa lahko dosegljiva.

O odnosu z navijači, saj je v Ljudskem vrtu slavil naslov z Muro.

Nikdar nisem imel spora z navijači. S čim bi se jim zameril? Da bi se predal? Ne vidim spora. Delo sem vedno opravil profesionalno, tako ga bom tudi zdaj. Veliki uspehi so zgodovina, lepi spomini. Če se ne bom dokazoval dalje, kar velja za vsakega od nas, ne bo v redu.