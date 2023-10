Feketija: V pogajanjih bo govora tudi o predlogu za zvišanje upokojitvene starosti za dve leti

V pogajanjih o pokojninski reformi bo govora tudi o predlogu za zvišanje upokojitvene starosti za dve leti, je danes povedal državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija. Zahtevana pokojninska doba bi medtem ostala 40 let. Veljavni splošni pogoji za starostno upokojitev so tako za moškega kot za žensko 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma 65 let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe.