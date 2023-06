Revščina se pogosteje pojavlja pri starejših ženskah, saj so te nadpovprečno zastopane med upokojenci, ki prejemajo nizke pokojninske prejemke. To je posledica njihove nekoliko nižje stopnje udeležbe na trgu dela tako pred začetkom devetdesetih let 20. stoletja kot tudi pozneje, v preteklosti pa so imele ženske tudi ugodnejše pogoje za upokojitev. (Foto: iStockphoto)