»Razpis bomo objavili v uradnem listu 13. oktobra in bo odprt do 13. novembra. Novost je, da razpisujemo za objekte le za prihodnje leto in ne več za dve leti kot doslej,« je po seji sveta povedal predsednik FŠO Branko Zorman. Dodal je, da je povišanje sredstev pozitivna informacija za slovenski šport prav v letu, ko FŠO praznuje 25-letnico delovanja.

Največ denarja bo namenjenega za športne programe, skupaj 7,37 milijona, od tega dobrih šest milijonov za tekmovalni šport. V posameznih postavkah bo tako za vrhunski šport šlo 2,7 milijona, za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 3,3 milijona, dober milijon pa za šport za vse.

Za objekte bo prihodnje leto namenjeno 3,05 milijona evrov. Za razvojne dejavnosti v športu (štipendije, statusne pravice športnikov, zavarovanje ...) bodo razdelili 1,25 milijona. Za športne prireditve in promocijo športa bo FŠO namenila 688.500 evrov, 250.000 za organiziranost v športu, za družbeno in okoljsko odgovornost v športu 93.500, za šport invalidov pa 82.000, slednje je več kot dvakratno povečanje glede na letos.

FŠO se tako kot sestrska Fundacija za invalidske in humanitarnih organizacij (Fiho) pretežno napaja iz koncesijskih dajatev od klasičnih iger na srečo, v državi sta monopolista Športna loterija in Loterija Slovenije. FŠO je največ sredstev doslej namenila leta 2011 (13,55 milijona) in leta 2010 (13,5 milijona), četrti najvišji razpis pa je bil za letošnje leto v višini 11 milijonov evrov.