»Svet FŠO se je soglasno odločil, da se predčasno izplača tretji obrok za tekmovalni šport, to je za članske programe reprezentanc nacionalnih panožnih zvez, prav tako za sklop članskih reprezentanc športa invalidov ter za tekmovalne programe mladinskih reprezentanc zvez,« je povedal predsednik sveta FŠO Branko Zorman. »Povsod, kjer ima FŠO obveznost za izplačila po pogodbah z zvezami, jim bo septembrski obrok nakazal že jutri, v petek.«

»Iz različnih zvez so nas prosili, če bi lahko poslali vlogo za predčasno izplačilo pogodbenega zneska, ki bi bil sicer na voljo sredi septembra. Ugotovil sem, da ne gre za osamljene primere, ampak za pomanjkanje likvidnostih sredstev v vseh panožnih zvezah. Večina je na višku tekmovalnega obdobja in ima zato večje stroške,« je enega izmed vzrokov za to odločitev izpostavil Zorman.

»Obenem pa letni program športa na ministrstvu, pristojnem za šport, v tem letu razpis zamuja in naj bi bila šele junija narejena razdelitev po postavkah. To lahko pomeni, da bodo zveze po idealnem scenariju verjetno dobile proračunski denar šele sredi julija. Tretje dejstvo pa je, da fundacija ima sredstva na računu in lahko izvede predčasna izplačila, ne da bi bila v težavah pri rednih izplačilih,« je dodal Zorman, ki je tako svetu fundacije predlagal omenjeno rešitev.

FŠO je, tako kot sestrsko Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), leta 1998 ustanovil državni zbor. Sta izjemno pomembna sofinancerja dejavnosti, navedenih v njunih imenih. Večino denarja dobita iz koncesijskih dajatev od iger na srečo, ki ju plačujeta Loterija Slovenija in Športna loterija.