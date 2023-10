Drugega oktobra leta 1988 je bila nedelja in na centralnem štadionu za Bežigradom je gostovalo moštvo Prištine, ki je tako kot Olimpija tekmovalo v drugi jugoslovanski ligi. Na omenjeni tekmi je bil prvič izobešen navijaški transparent z imenom Green Dragons.

Proslava obletnice se je včeraj začela ob 17. uri v Argentinskem parku, kamor so prišli privrženci vseh generacij, od najstnikov, do ljudi, ki so na tekme začeli hoditi še v začetku osemdesetih. Sedanji vodja navijaške skupine, 34-letni Ljubljančan, ki se je predstavil z vzdevkom Kavl, je povedal: »Navijaška skupina ima 550 članov, članstvo je pa v zadnjem času zaradi uspehov Olimpije narastlo. Financiramo se s prodajo spominkov in drugih navijaških artiklov, že nekaj časa pa delujemo kot društvo. V ospredju je nogomet, na košarki nas ni, prav tako ne na hokeju. Eden od problemov je čas, kajti za to, da bi človek lahko spremljal vse tekme, bi se moral ukvarjati samo s tem.«

Druženje v parku je minilo mirno, ob sporadičnem petju navijaških pesmi, prižiganju bakel in ne pretirani konzumaciji alkohola ali drugih substanc. Sploh ne med mladino: »Jaz sem športnik, ne alkoholiziram in ne drogiram se, imam pa rad huliganizem, predvsem pretepe, vendar pa na fair način,« je na primer povedal postavni najstnik iz viškega podmladka.

Lastne zaloge bakel

Sledila je povorka po Slovenski oziroma po Čopovi do Prešernovega trga, kjer so se razdelile bakle, čeprav je marsikdo prišel z lastno zalogo. Delitev bakel ni bila najlažja naloga, saj je posadka na videz starejših in izkušenejših navijačev ob deljenju morala zagotavljati tudi red, vendar jim je v na videz kaotičnih razmerah uspelo uveljaviti avtoriteto, saj so navijači na zapovedi kot: »Pomaknite se nazaj!«, reagirali hipno in brez sprenevedanja.

Potem so se pripadniki skupine po vnaprej dogovorjenem razporedu, ki je bil organiziran preko vodij pod skupin, kot na primer Stara garda, ki je dobila Slovensko cesto, razvrstili v človeško verigo, ki se je vila po ulicah ožjega centra mesta. »Ko odprete baklo in odvijete zažigalno kapico počakajte deset sekund in jo potem vžgite« je bil napotek. Bakla ima dva pokrovčka z navojem. En pokrovček odkrije zažigalno kapico na drugem pokrovčku je pa kresilo s katerim se kresne po kapici bakle, da se ta vžge.

Kot je bilo napovedano, se je bakljada začela ob 19.50, znak za začetek je bilo pa pirotehnično sredstvo, ki je v zrak poletelo iz grajskega hriba. Na dogodku so bili prisotni policisti, po neuradni oceni enega od njih, je bilo pa prisotnih preko 500 oseb. Iz vrst navijaške skupine je slišati, da je bil dogodek izpeljan po protokolu dogovorjenem s pirotehničnimi strokovnjaki, medtem ko je mestna občina v času bakljade v ožjem centru ugasnila luči. Skupno je bilo uporabljeno približno 1300 bakel, 40 dimnih bomb, 80 signalnih raket, 150 velikih baterij ali raket. Verjetno je pa zaradi osebnih zalog udeležencev tudi večja.

