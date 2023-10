Janković: Edini strošek praznovanja obletnice Green Dragons je bilo čiščenje ulice

Ljubljanski župan Zoran Janković je včerajšnje praznovanje 35. obletnice navijaške skupine Green Dragons komentiral na današnji novinarski konferenci. Po njegovih besedah so si ti želeli svojo obletnico proslaviti v Ljubljani ter tako Mol prosili za izklop osvetlitve po celotnem centru mesta za trideset minut. Občina jim je to željo delno izpolnila in osvetljavo po centru izklopila za petnajst minut. Po besedah župana naj bi vse odpadke že zgodaj zjutraj pospravila Snaga, izgredov in poškodb pa naj po dosedanjih informacijah redarstva ne bi bilo. Kot še poudarja župan, je bil edini strošek tega praznovanja čiščenje ulice.