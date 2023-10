Predsednik vlade Robert Golob je danes v državni zbor poslal predlog za imenovanje Valentine Prevolnik Rupel na mesto ministrice za zdravje. Prevolnik Ruplova zdajšnja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje in članica strateškega sveta za zdravstvo pri premierju Robertu Golobu. Najprej jo čaka predstavitev pred parlamentarnim odborom.

Da se predsednik vlade Robert Golob nagiba k izbiri Valentine Prevolnik Rupel, je bilo znano že nekaj časa. Usmeritve zdravstvenega resorja za prihodnji dve leti je septembra predstavila prav verjetna bodoča ministrica. Ti načrti obetajo kadrovske okrepitve v osnovnem zdravstvu in ukinitev napotnic z oznako »zelo hitro«, ne pa tudi večjih posegov v temeljno zakonodajo.

»Njene reference poznamo, je poznavalka zdravstvenega sistema, tudi financ, že od poletja se trudi za vsebino reform na ministrstvu,« je v izjavi za javnost poudaril vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic. Zavrnil je, da v Gibanju Svoboda in na ministrstvu za zdravje ne bi delali na obljubljenih reformah. Konkretni izdelki bodo v javnost prišli v kratkem, je napovedal.

Predlog kandidature bo premier Robert Golob v DZ poslal predvidoma danes. Po poslovniku DZ se mora kandidat za ministra najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ, v tem primeru je to odbor za zdravstvo, nato pa ga mora na seji potrditi še DZ.

Ob zeleni luči DZ bo Prevolnik Rupel na čelu ministrstva kot ministrica s polnim mandatom nasledila Danijela Bešiča Loredana, ki je s funkcije odstopil julija. Po njegovem odstopu je sicer resor začasno prevzel predsednik vlade Robert Golob, ki funkcijo ministra za zdravje torej opravlja že skoraj tri mesece.

Levica: Nujen je boj proti privatizaciji

Za Levico je pomembno, da bo nova ministrica branik javnega zdravstvenega sistema. »Pričakujemo, da se bo spopadla z lobiji v javnem zdravstvu in se uprla privatizaciji javnega zdravstvenega sistema. Stopiti bo moral na žulj zdravnikom dvoživkam, zavarovalniškemu lobiju, ki gradi in odpira zasebne ambulante in bolnišnice, ter pritiska na javne zdravstvene ustanove,« so sporočili iz najmanjše koalicijske partnerice. Ministrica bo uživala podporo Levice, če se bo spopadla z naštetimi problemi ter zagotovila pravično in progresivno financiranje zdravstvene blagajne. »Gre za zahtevno nalogo. Slovensko zdravstvo nujno potrebuje reformo, ki bo omejevala podeljevanje koncesij in ki bo znatno okrepila javni del javne zdravstvene mreže.«

Prevolnik Ruplova je po izobrazbi ekonomistka, leta 2009 je doktorirala na ljubljanski ekonomski fakulteti z naslovom Vpliv kvalitete življenja na postavljanje prioritet in na učinkovitost alokacije sredstev v zdravstvu, piše v njenem življenjepisu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva za zdravje.

Kot raziskovalka in znanstvena svetnica deluje na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem zdravstva in dolgotrajne oskrbe, prav tako je predsednica znanstvenega sveta Inštituta za ekonomska raziskovanja. Predava na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije v Mariboru, je tudi članica strateškega sveta za zdravje pri predsedniku vlade.

V preteklosti je delala kot svetovalka ministra za zdravje ter kot svetovalka generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V zadnjih letih se ukvarja predvsem s področjem merjenja izidov zdravljenja in definiranjem kazalnikov kakovosti ter na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave, njeno širše področje delovanja pa je financiranje zdravstvenega varstva in zdravstveno zavarovanje ter vrednotenje zdravstvenih tehnologij, še piše na spletni strani ministrstva.

Njena kandidatura je bila pričakovana

Vse od odstopa Bešiča Loredana so se sicer vrstile špekulacije o novem kandidatu za ministra, kot verjetna kandidatka pa se je že zgodaj omenjala tudi Prevolnik Ruplova, ki je funkcijo državne sekretarke nastopila, ko je resor začasno prevzel Golob.

Menjave na čelu zdravstvenega ministrstva so bile sicer tudi v preteklosti pogoste. Na čelu ministrstva za zdravje se je sicer do zdaj zamenjalo 20 posameznikov. Tomaž Gantar in Andrej Bručan sta na ta ministrski stolček sedla po dvakrat, funkcijo ministra za zdravje so štirikrat začasno opravljali tudi premierji, enkrat pa zunanji minister. V povprečju so posamezniki funkcijo zasedali manj kot dve leti.

Izzivov tudi tokratni kandidatki prav gotovo ne bo zmanjkalo. Kljub lani sprejetemu interventnemu zakonu v zdravstvu so namreč na številnih področjih čakalne dobe nedopustno dolge, nezadovoljstvo čakajočih pacientov pa je veliko. Zdravstveni sistem se sooča s kadrovskimi in organizacijskimi težavami, glede na napovedi pa jo čaka tudi dokončanje preoblikovanja zdravstvenega zavarovanja.