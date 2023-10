Kandidatka za ministrico za zdravje je Valentina Prevolnik Rupel, zdajšnja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje in članica strateškega sveta za zdravstvo pri premierju Robertu Golobu. Odboru DZ za zdravstvo se bo predstavila 10. oktobra. Če bo dobila zeleno luč odbora in nato DZ, bo na čelu ministrstva za zdravje s polnim mandatom nasledila Danijela Bešiča Loredana, ki je s funkcije odstopil julija.

DZ bo 13. oktobra popoldne odločal tudi o predlogu za razrešitev ministrice Irene Šinko. Premier Golob jo je s tem, da se razhajata v pogledih na vodenje resorja seznanil v torek, med razlogi pa nato navedel odsotnost ustreznega in pravočasnega odziva v primerih, ki so pomembni za zaščito potrošnikov na področju varnosti hrane oziroma živil. Šinko je to sprejela, a ni podpisala odstopne izjave, saj je po njenem mnenju prav, da jo razreši parlament.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na današnji seji kolegija vlado opozorila, naj Goloba opomni, da je Šinko še vedno ministrica in da ni prav, da govori, kdo jo bo nadomestil, preden o njeni razrešitvi odloča DZ. »Ministrica je še vedno ministrica,« je poudarila, zato Golob še ne bi smel napovedovati, da bo resor, če bo DZ podprl njegov predlog za razrešitev Šinko, začasno predvidoma prevzel minister za obrambo Marjan Šarec.

Predlog novele zakona o varstvu okolja po rednem postopku

Kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič pa na današnji seji ni podprl predloga nevladnih organizacij, združenih v kampanji Naj Anhovo zadiha, naj DZ predlog novele zakona o varstvu okolja obravnava po skrajšanem postopku. Mateja Satler iz naravovarstvenega društva Eko Anhovo in Dolina Soče je to obrazložila s tem, da se s predlogom novele zakona spreminja le osem od skupaj okoli 300 členov.

Vodje vseh poslanskih skupin podpirajo cilje in namen predloga, katerega bistvena sprememba je izenačitev standardov, ki veljajo za sosežigalnice, s tistimi, ki veljajo za sežigalnice. Vendar so z izjemo Levice, ki podpira skrajšani postopke obravnave, ocenili, da gre za vsebinsko večje spremembe in da je zato primernejša široka in strokovna obravnava, kar se bo lahko zgodilo ob obravnavi predloga po rednem postopku.

Kolegij se je danes strinjal tudi s pripravo sklica seje DZ, ki se bo začela 16. oktobra. Potrdil je terminski program dela DZ za november, okvirni terminski program dela DZ za december in program dela DZ za leto 2024.