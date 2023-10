Neizbrani kandidat in nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je po naših neuradnih, vendar zanesljivih informacijah včeraj vložil tožbo, s katero bo na upravnem sodišču poskušal dokazati, da postopek imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića ni potekal v skladu predpisi oziroma da Senad Jušić ne izpolnjuje pogojev za generalnega direktorja policije.

Zakon namreč veleva, da mora imeti kandidat za generalnega direktorja policije najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Ker je bil Senad Jušić »le« pomočnik komandirja na policijski postaji Koper in pomočnik vodje koprskih kriminalistov, se je že ves čas porajal dvom, ali sploh izpolnjuje pogoje. Oba položaja namreč nista sistematizirana kot vodstvena, je pa ministrstvo za notranje zadeve že februarja, ko je notranji minister Boštjan Poklukar Jušića imenoval za v. d. generalnega direktorja policije, vztrajalo pri ohlapnejši definiciji vodstvenih izkušenj, po kateri se ne upoštevajo zgolj izkušnje na delovnih mestih, ki so po aktu o sistemizaciji določena kot vodstvena, temveč tudi na takšnih delovnih mestih, kjer gre »po naravi stvari« za vodilna delovna mesta. Tudi komisija uradniškega sveta se je nazadnje strinjala, da Jušić vendarle ustreza razpisnim pogojem.

Zadnjo besedo bo tako očitno imelo sodišče.

Odvetnk Gregor Verbajs nam je v krajšem telefonskem pogovoru potrdil vložitev tožbe, ki pa je ni želel podrobneje komentirati.