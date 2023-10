Na seji, ki jo je DZ odredil februarja, in je bila sprva sklicana v začetku julija in nato preložena na današnji dan, skušajo ugotoviti, ali so se člani tretje vlade Janeza Janše in sedanje vlade Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo slovenske policije.

Začelo se je z Golobovim varovanjem

Spomnimo: lani jeseni je močno odmevala odločitev premierja Roberta Goloba, da ga bodo varovali izbrani policisti, ki so bili za to nalogo premeščeni neposredno na vlado. Kot smo takrat pisali, so poslanci od Goloba zahtevali pojasnila glede informacij, da je idejni vodja premestitve skupine policistov njegov sporni svetovalec Miloš Njegoslav Milović. Boštjan Lindav, ki je takrat kot v. d. vodil policijo, in tedanja notranja ministrica Tatjana Bobnar sta bila zgolj postavljena pred dejstvo glede Golobovega varovanja, kar je bilo razumljeno kot nezaupnica predsednika vlade vodstvu policije in MNZ.

V naslednjih tednih so se zadeve zaostrile, ko je Golob nasprotoval imenovanju Lindava na čelo policije za poln mandat in s tem ni sledil predlogu Bobnarjeve. Neuradno se je takrat govorilo o tem, da je premierja zmotilo, da je vodstvo policije premalo dejavno pri »čiščenju« policije po koncu vlade Janeza Janše. Bobnarjeva je navedbe komentirala z besedami, da se mora politika končati pred vrati generalnega direktorja policije, Golob pa je od Lindava zahteval pojasnila o tem, kdo in kdaj je v času mandata te vlade izvajal politični pritisk nanj osebno ali na policijo in njene predstavnike.

Lanskega 7. decembra je nato predsednik vlade prejel dve pismi: v enem ga je Tatjana Bobnar obveščala, da odstopa, v drugem pa je bilo Lindavovo poročilo. »Tvoja odločitev, da mojemu predlogu za imenovanje Boštjana Lindava ​na mesto generalnega direktorja policije za polni mandat ne slediš, je brez primere v zgodovini policije in po mojem mnenju predstavlja oviro za učinkovit razvoj sistema,« je zapisala Bobnarjeva, Lindavovo poročilo, v katerem so bila tudi konkretna imena, pa je bilo sprva označeno kot tajno.

Predstavniki vlade so na podlagi poročila ocenili, da se politika ni vmešavala v delo policije. Bobnarjeva je pritiske naznanila tožilstvu in protikorupcijski komisiji.

Lindav s tožbo nad imenovanje novega šefa policije

Na mestu vodje notranjega ministrstva jo je nasledil Boštjan Poklukar, ki je s položaja v. d. generalnega direktorja policije razrešil Lindava in predlagal Senada Jušića, ki je nato prevzel vodenje policije s polnim mandatom. Lindav je v začetku tega meseca vložil tožbo, s katero izpodbija zbirni postopek za generalnega direktorja policije in imenovanje Senada Jušića na ta položaj, saj da izbirni postopek ni potekal v skladu s predpisi in da Jušić ne izpolnjuje pogojev za generalnega direktorja policije.

Da se bo Boštjan Lindav seje udeležil, je po navedbah STA potrdil njegov zagovornik Gregor Verbajs, medtem ko zagovornik Tatjane Bobnar Luka Švab njene udeležbe še ni mogel potrditi. Preiskovalna komisija po informacijah STA sicer ni prejela nobenih opravičil o zadržanosti. Seja se bo pričela ob 14. uri.