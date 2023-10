#intervju Zoran Janković: Bojim se praznega mesta, mesta duhov

Ta mesec bo minilo natanko 17 let, odkar so Ljubljančani Zoranu Jankoviću podelili prvi županski mandat. Dolgoletni župan rad opomni, kako je bila prestolnica videti, preden je prevzel župansko verigo, in kako je videti zdaj. V vidno zadovoljstvo mu je, da je občini uspelo avtomobile pregnati s Kongresnega trga in mestnih nabrežij. Po drugi strani se mu ne zdi problematično, da občina s prostorskim načrtom samo na širšem območju glavne železniške postaje dovoljuje gradnjo več tisoč novih parkirnih prostorov, ki bodo na rob mestnega središča pritegnili dodaten motorni promet. Z županom Ljubljane smo se pogovarjali pred desetimi dnevi, ko so se vlada in občine znašle na nasprotnih bregovih pri zahtevi občin, da jim država prizna višjo povprečnino.