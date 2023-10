#interpelacija Že 10 dni je osrednja tema v 🇸🇮 ministrica za javno upravo. Kritike so več kot upravičene, imamo pa v državi tudi druge probleme: Že tri mesece je @vladaRS ob vseh problemih brez ministra za zdravje. Obnova po ujmi je daleč od optimalne, zima prihaja. Migrantski… — Janez Janša (@JJansaSDS) October 3, 2023

»Že 10 dni je osrednja tema v Sloveniji ministrica za javno upravo,« je zapisal Janša, ki meni, da so kritike ministrice več kot upravičene. Ob tem pa imamo v državi tudi druge probleme, je opozoril in med njimi naštel, da je vlada ob vseh problemih že tri mesece brez ministra za zdravje.

Obnova po ujmi je »daleč od optimalne, zima prihaja«, migrantski pritisk na Slovenijo je najhujši po letu 2015, vlada pa obljublja nove nastanitvene kapacitete namesto zaščite meje in ljudi, je zapisal. Dodal je, da v Ekonomski in monetarni uniji inflacija pada, v Sloveniji pa raste. »Življenje je vse dražje,« je dodal.

»Da vladi skrajšamo muke ter omogočimo pristojnim ukvarjanje tudi z drugimi perečimi problemi, bo poslanska skupina SDS vložila interpelacijo zoper ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik,« je zapisal. Pričakujejo sicer »enak rezultat kot pri prejšnji desni roki predsednika vlade Roberta Goloba«, nekdanjemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu, je še dodal.

Ajanović Hovnik je namreč v zadnjih dneh deležna kritik zaradi visokih stroškov službene poti petčlanske delegacije ministrstva v New York, za katero je država odštela nekaj več kot 33.000 evrov. Ministrica je navedbe o neupravičenosti udeležbe sodelavk ministrstva v preteklih dneh zavrnila in stroške ocenila kot razumne. V bran ji je stopil tudi predsednik vlade Robert Golob.

Pretekli teden pa se je Ajanović Hovnik znašla tudi sredi dvomov o transparentnosti razdeljevanja javnih sredstev. Ministrstvo je namreč konec letošnjega marca objavilo javni razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju v vrednosti 10,6 milijona evrov. Med največjimi prejemniki sredstev je tudi Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) s sedežem v Mariboru. Vodi ga Kaja Primorac, ki je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija ministrica Ajanović Hovnik.

Na ministrstvu so ob tem pojasnili, da je ministrica kot predstojnica ministrstva zgolj podpisala razpisno dokumentacijo in na predlog strokovne komisije tudi nadaljnje spremembe dokumentacije, ni pa nikoli sodelovala v nobeni fazi odločanja.