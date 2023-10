Sklep je vlada sicer sprejela po več javnih kritikah na račun odločitve ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, da se s štirimi sodelavkami ministrstva udeleži junijskega foruma o trajnostnem razvoju v New Yorku. Za službeno pot vseh udeleženih je namreč država odštela nekaj več kot 33.000 evrov.

Ministrica je takrat kritike o neupravičenosti udeležbe sodelavk ministrstva zavrnila, stroške pa ocenila kot razumne.

Na današnji novinarski konferenci je dodatno pojasnila, da je temeljit pregled pokazal, da glede službene poti v New York obstaja »nekaj organizacijskih težav«, ki so jih že začeli odpravljati. Hkrati so ugotovili tudi sume o nepravilnostih pri izdaji njene letalske karte, zato so že stopili v stik z agencijo, ki je letalsko vozovnico prodala. Če pri agenciji ne bodo naleteli na sodelovanje, pa so po besedah ministrice pripravljeni tudi iti v tožbo.

V stranki SDS so sicer napovedali vložitev interpelacije zoper ministrico, med drugim tudi zaradi visokih stroškov službene poti v New York.