Študentke in študentje so zapolnili Kongresni trg, kjer so jih sprejeli z glasbo v živo in pozdravnimi govori. Prizorišče študentskega druženja so spremljale tudi številne stojnice, na katerih so bruce z informacijami seznanjali starejši kolegi z različnih fakultet in akademij ter predstavniki kulturnih in drugih organizacij. Obiskovalce so tako med drugim nagovarjali s študentskimi gledališkimi abonmaji in drugimi kulturnimi vsebinami, ki jih Ljubljana ponuja. Letošnji sprejem brucev je bil zaznamovan s promocijo zdravja med študenti, s katero so sodelujoče organizacije in ustanove mlade spodbujale k bolj zdravemu življenjskemu slogu.