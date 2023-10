Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja pogodbe med slovensko in hrvaško vlado o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nek, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, je zahtevo na pristojne naslovila v luči zamude pri gradnji odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem in dolgoročnega skladišča Čerkezovac na Hrvaškem, je po seji pojasnil slovenski minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Komisija je Neku naložila tudi, naj s ciljem premostitve do začetka prevzemanja odpadkov leta 2028 nadaljuje vse aktualne dejavnosti za zagotovitev zadostnih zmogljivosti za začasno skladiščenje, po potrebi pa sproži še nove. Po prvotnih načrtih naj bi se sicer odlaganje v NSRAO na Vrbini začelo letos. Na vprašanje, ali bi državi odpadke lahko odlagali na skupno mesto, je Kumer odvrnil, da upanje za to še obstaja, a je majhno. Sicer pa mora biti to vprašanje do konca leta »stoodstotno in absolutno zaključeno«, je dodal.

Strokovni skupini obeh držav sta se dogovorili za ločeno odlaganje odpadkov

Hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj Davor Filipović, ki je vodil hrvaško delegacijo, je na drugi strani dejal, da sta se strokovni skupini obeh držav dogovorili za ločeno odlaganje odpadkov, v zvezi z možnostjo skupnega hranjena odpadkov pa, da se bosta s Kumrom dogovorila tako, da bosta zadovoljni obe strani. Glede projekta gradnje nove krške nuklearke (Jek 2) v Krškem je Filipović zatrdil, da je Hrvaška zainteresirana za sodelovanje. Kot je napovedal, se bosta državi na to temo še pogovarjali, pobudi za gradnjo pa da se bodo vsekakor pridružili.

Kumer je zatrdil, da bo Hrvaška, »ko bo dozorel čas«, »absolutno povabljena k soinvestitorstvu« pri Jeku 2, a je projekt v fazi, ko je za ugotavljanje modelov financiranja še daleč.

Meddržavna komisija se je sicer danes med drugim seznanila s poslovanjem Neka, ministra in njuni delegaciji pa so si ogledali suho skladišče za izrabljeno gorivo v nuklearki. Naslednjo sejo meddržavne komisije bo hrvaška stran sklicala v prvi polovici prihodnjega leta.