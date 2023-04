Prvo lopato za odlagališče radioaktivnih odpadkov bosta zasadila CGP in Kostak

Družbi CGP Novo mesto in Kostak sta zmagovalki do sedaj objavljenih razpisov za gradnjo odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, ki bo sicer sicer zgrajeno v treh fazah. Omenjeni podjetji bosta (verjetno) zgradili ceste in priključke ter dobavili zabojnike, ki sestavljajo srce nujno potrebnega odlagališča.