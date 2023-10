“V naši soseski ima sosed psa, ki je izjemno glasen in stalno laja. Lajež je postal moteč do te mere, da številni ne moremo več spati. Glede na to me zanima, kaj sosedje sploh lahko storimo,« piše bralec. In dodaja: »Kako močan mora biti hrup, da lahko ukrepamo po pravni poti? Je to določeno z objektivnimi meritvami ali je dovolj subjektivno čutenje?«

Odgovor:

Zanimivo in predvsem aktualno vprašanje.

Kar zadeva vložitev tožbe (konkretno negatorne oziroma prepovedne tožbe) zaradi zaščite pred vznemirjanjem, lahko tako tožbo načelno vloži kateri koli lastnik, ki meni, da ga nekdo tretji protipravno vznemirja. Seveda se ob tem pojavi vprašanje, ali bo taka tožba tudi uspešna.

V skladu s sodno prakso gre lastniku sodno varstvo pred vznemirjanjem le v primeru, ko je uporaba njegove nepremičnine otežena čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna. Poseg postane protipraven, ko preseže določen tolerančni prag.

Bistveno je torej vprašanje, ali tak lajež presega določen tolerančni prag. Po mojem mnenju nedvomno.

Sodišča bi sicer morala pri razlagi pojmov, kot so krajevni običaji, preseganje tolerančnega praga in podobno, upoštevati tudi določene kulturne standarde, obzirnost do sosedov, pravico vsakogar, da živi v relativno mirnem okolju, kjer si lahko spočije od vsakodnevnega stresa. To bi morali biti poglavitni kažipoti pri sprejemanju odločitev.

Kaj lahko storite? Ena možnost je, da soseda najprej pisno opomnite (po možnosti s pomočjo odvetnika), da s tem, ko njegov pes ponoči povzroča protipraven hrup, krši tako stvarnopravno zakonodajo kot tudi zakonodajo s področja varstva javnega reda in miru. Omenite mu, da pričakujete, da bo v doglednem času problem odpravil, sicer se boste odločili za vložitev tožbe.

Druga možnost je, da o hrupu, ki ga povzroča pes, obvestite policijo. Ta je namreč pristojna za to, da kršitelju, ki na nedovoljen način med 22. in 6. uro moti mir in počitek ljudi s hrupom, izreče globo. Za tovrstne kršitve so sicer predpisane sorazmerno nizke globe, a če jih bo policija sosedu izrekla večkrat, ga bo morda to vendarle »streznilo«.