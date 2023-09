Nasproti kolesarskega servisa, blizu vhoda z Vilharjeve v podhod Bežigrajska vrata pod železniško postajo, je nastal nov ustvarjalni prostor Jugošik, oblikovalska delavnica, v kateri pod rokami oblikovalke in arhitektke Nine Savič s preobrazbo rabljenih predmetov nekdanje Jugoslavije nastajajo novi pohištveni kosi. Ustvarjalka je svoj način delovanja strnila v poveden slogan, ki se glasi »srečen konec pozabljenih kosov«. Proces pa je naslednji: najdena, odkupljena ali podarjena stara svetila in druge kose notranje opreme shrani, razstavi, očisti, obnovi in jih oblikuje v nove izdelke. Sodobno oblikovanje tako povezuje z bogato kulturno dediščino jugoslovanske industrije pohištva in svetil. V studiu ima bogato knjižnico različnih elementov – steklena senčila, noge miz, predale, kovinske dele in še drugo, kar bo nekoč postalo del novega kosa. Izdelke, ki nastajajo pod okriljem Jugošika, pa si je že mogoče ogledati v studiu, ki ga bo oblikovalka uradno odprla v petek, 13. oktobra, ob 18. uri. Ne glede na to, da ustvarjalni prostor še ni doživel formalne iniciacije, se je že vpel v življenje v podhodu. Mimoidoči vstopajo v studio, si ogledujejo in oblikovalko sprašujejo, kaj počne. Tudi med našim obiskom je vstopil gospod, ki so ga privabila razstavljena svetila s steklenimi senčili, ki jih ima doma veliko podobnih. Ne uporablja jih več, stran jih tudi ne želi vreči, zato bi jih podaril. »Ko ljudje vidijo Jugošikova svetila, jih spomnijo na kose, ki jih poznajo. Ustavijo se in mi to povedo,« o srečanjih, ki jih prinaša studio na prepišni lokaciji, pravi Nina Savič. Tako je spoznala tudi upokojenega pasarja, s katerim bosta v prihodnje morda sodelovala.

Živahen podhod pod železnico

Po besedah oblikovalke je podhod pod železniško progo zelo pretočen in živ. »Zelo veliko ljudi gre tod mimo. Tisti, ki gredo na vlak, in tisti, ki živijo za Bežigradom in je zanje to povezava v center. Čeprav je podhod prostor, ki se mu izogibamo, pa je, če bi bilo v njem več programov, odprtih navzven, to lahko zelo živ prostor.« Za dodaten program v podhodu bo poskrbel prav studio Jugošik. V sodelovanju z vsestranskim mojstrom Tomažem Dolencem Nina Savič že v oktobru načrtuje delavnico za obnovo stolov, poleg tega bo oblikovalka v studiu redno svetovala o obnovi različnih kosov. O tem, kar zelo dobro pozna. S kreativno uporabo najdenih materialov pa je Nina Savič v celoti, vse od tal do luči in pohištva, oblikovala tudi notranjost studia. Edina stvar, ki jo je namensko kupila za nov delovni prostor, je par zaves.

Svoje izdelke bo Nina Savič predstavila tudi na mesecu oblikovanja, tokrat v galeriji Farzad na Gornjem trgu 12.