Bloger Mitja Kunstelj bo moral nekdanji ministrici Sanji Ajanović Hovnik plačati 2700 evrov odškodnine z zamudnimi obrestmi in umakniti ter preklicati zapise, da je nekdanja ministrica v mladosti preprodajala prepovedane droge.

Kunstelj je aprila lani na svojem blogu in omrežju X zapisal, da je tedanja ministrica za javno upravo v mladosti v ljubljanskem lokalu prodajala in skrivala drogo ter kriminalistu pod krinko večkrat prodala zavojčke heroina in kokaina, zaradi česar so jo aretirali in odpeljali na policijo. Ministrico je označil za »bivšo preprodajalko« oziroma »bivšo natakarico, ki so jo ujeli z drogo«. Sanja Ajanović Hovnik, ki je očitke takrat tudi javno zanikala, je proti Kunstlju vložila zasebno tožbo, iz sodbe, ki jo je v teh dneh izreklo ljubljansko okrajno sodišče, pa je razvidno, da je sodišče njeni tožbi ugodilo.

Okrajna sodnica Katarina Novšak se je podpisala pod zamudno sodbo, kar pomeni, da je preverila in ovrednotila zgolj argumente nekdanje ministrice, saj se Kunstelj na tožbo ni odzval. Kunstelj tožbe ni niti dvignil. Sodna pošiljka ga je 15 dni čakala na pošti, nato pa jo je poštar pustil v njegovem nabiralniku, kar po zakonu o pravdnem postopku pomeni, da mu je bila pravilno vročena.

Podajanje dejstev brez dejanske osnove

V obrazložitvi zamudne sodbe je sodnica pojasnila, da je bila Sanja Ajanović Hovnik kot ministrica aktualne vlade absolutno javna oseba, kar pomeni, da jo javnost lahko povsem legitimno ocenjuje ali kritizira. Toda pri Kunstljevih zapisih po mnenju sodnice ni šlo za izražanje mnenja ali vrednostne sodbe, temveč za podajanje dejstev, ki pa niso bila podkrepljena z nikakršno dejansko osnovo.

»Zgolj navajanje trditev je za javno razširjanje tako hudih obtožb, kot je storitev kaznivega dejanja, premalo in povsem nekonkretizirano. (...) Očitek storitve kaznivega dejanja, brez vsakršne dejanske osnove za očitke, je objektivno žaljiv, poleg tega pa je iz konteksta razvidno, da je pisanje cinično in da je njegov namen tožečo stranko prikazati v negativni luči ter izzvati posmeh in zgražanje, zase pa pozornost javnosti,« je zapisala sodnica, ki je nekdanji ministrici delno ugodila tudi v delu, ki se je nanašal na odškodnino.

Sanja Ajanović Hovnik je v tožbi pojasnila, da je zaradi Kunstljevih zapisov pet dni trpela intenzivne duševne bolečine, srednje intenzivne še nadaljnjih 14 dni, zmerne duševne bolečine pa čuti še danes. Najhuje je bilo prvih pet dni, ko je imela težave s spanjem, zaradi hudih glavobolov pa je morala jemati analgetike. Od Kunstlja je zato zahtevala 4200 evrov odškodnine, sodišče pa je ocenilo, da ji pripada le 2700 evrov.

Sodba še ni pravnomočna.