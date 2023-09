V poslanski skupini SDS upravi Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki se je konstituirala avgusta, očitajo izvajanje kadrovskega cunamija, ki sledi »sporni in nedemokratični odločitvi manjšine ustavnih sodnikov, ki so maja letos odpravili zadržanje izvajanja novele zakona o RTVS, čeprav o morebitni neustavnosti še niso presodili«.

Po njihovem prepričanju je tako mogoče nemočno spremljati proces depolitizacije in osvoboditve RTVS, kot jo je napovedal premier Robert Golob. V imenu 'osvoboditve' sta bila tako po njihovem mnenju nezakonito odstranjena v. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough in v. d. direktorja TVS Uroš Urbanija, pod hudimi pritiski pa da je odstopila tudi odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik in »cela vrsta urednikov. Med primeri so v zahtevi za sklic nujne seje odbora DZ za kulturo navedli v. d. urednika portala MMC Igorja Pirkoviča in urednika notranjepolitične redakcije Martina Nahtigala.

V SDS so jih zmotile tudi spremembe na voditeljskih mestih dnevnoinformativnih oddaj. Dnevnika namreč več ne vodita Valentina Plaskan in Nejc Krevs, od vodenja Odmevov se je poslovil Luka Svetina. V. d. odgovorne urednice informativnega programa Poloni Fijavž, ki je to funkcijo zasedla po odstopu Rebernikove, ob tem očitajo, da je postala »glavna izvajalka neutemeljenih razrešitev«. »Ob tem je vedno več zaskrbljujočih informacij o njenem načinu dela z zaposlenimi, saj so se zadnji dogodki izkazali tudi za nedopustne oblike hujših oblik mobinga,« so v zahtevi zapisali v SDS.

Hkrati menijo, da gre v danih razmerah ne samo za zlorabo pojmov, kot sta depolitizacija in osvoboditev, ampak tudi za »nedopustno ravnanje šikaniranja in poseganja v človekovo integriteto in dostojanstvo«. »Glede na to, da se nedopustni in nedemokratični politični pritiski in s tem tudi napadi na svobodo govora, ki jo zagotavlja ustava, stopnjujejo, sklic nujne seje odbora za kulturo ocenjujemo za prioriteto,« so še navedli v SDS.

Članom odbora ob tem predlagajo tudi sprejem več sklepov, s katerimi bi pozvali vodstvo RTVS, naj »nemudoma ustavi neutemeljene čistke«, ob političnih pritiskih ustrezno zaščiti avtonomijo novinarskega dela in po enakih kriterijih obravnava vse zaposlene novinarje na RTVS. Prav tako predlagajo, naj odbor pozove premierja Goloba, ministre in predstavnike vladnih strank, naj dosledno spoštujejo načela novinarske avtonomije in zakonske določbe ter se ne vmešavajo v delo RTVS.

Spremembe na uredniških in voditeljskih mestih prvega programa informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) sicer sledijo odstopu Jadranke Rebernik z mesta odgovorne urednice informativnega programa. Kot so v teh dneh navedli na RTVS, so se z njenim odstopom končali tudi mandati področnih urednikov v uredništvu informativnega programa. Do imenovanja nove ekipe bo v. d. urednika uredništva dnevnoinformativnih oddaj Dejan Ladika, medtem ko je do odstopa Rebernikove to uredništvo vodila Ksenija Koren. Nataša Rijavec Bartha bo v. d. urednice notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj, Marta Razboršek pa v. d. urednice zunanjepolitičnih oddaj. Spremembe pa ne predvidevajo odpuščanj, so še zagotovili.