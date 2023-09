Glasovanje je potekalo danes med 11.30 in 14. uro. Od 134 programskih sodelavk in sodelavcev, ki so imeli pravico glasovanja, je svoje mnenje na volišču oddalo 57 upravičencev, po elektronski pošti pa je komisija prejela tri glasovnice. Skupaj je tako glasovalo 60 upravičencev.

Polona Fijavž funkcijo odgovorne urednice informativnega programa na prvem programu TVS po odstopu Jadranke Rebernik od 19. septembra opravlja kot vršilka dolžnosti.

K izrekanju uredništva o njenem imenovanju je upravo Radiotelevizije Slovenije (RTVS) in v. d. direktorja TVS Andraža Pöschla sicer pozvalo tudi Društvo novinarjev Slovenije (DNS). Mnenje uredništva bi sicer uprava morala pridobiti že pred imenovanjem, je opozorilo DNS. Bistvo instituta uredniške avtonomije oziroma izrekanja uredništva je namreč v tem, da izdajatelj preveri, če ima kandidat za odgovornega urednika podporo uredništva. Uprava pa je ob tem pojasnila, da je imenovanje vršilke dolžnosti izvedla po odstopu Rebernik z namenom nemotenega delovanja medija, Pöschla pa je pozvala, da v najkrajšem možnem času izvede postopek izrekanja mnenj.

Fijavževa se je že lotila nekaterih kadrovskih in vsebinskih sprememb, pri tem pa sta bili njeni temeljni vodili prisluhniti javnosti in zagotavljati verodostojne vsebine, so v teh dneh sporočili z RTVS. Funkcijo v. d. odgovorne urednice bo opravljala do imenovanja nove odgovorne urednice ali urednika. Uprava zavoda bo postopke opravila v skladu z zakonom in v najkrajšem času, so zagotovili na RTVS.