Festival to)pot: Začetek drugega festivala zvočne hoje

V Ljubljani se v četrtek začenja druga edicija Festivala korenite zvočne hoje TO)pot, ki združuje zvočno umetnost in hojo. A to niso le sprehodi od točke a do b. Zvočni sprehodi predvsem nagovarjajo čute in domišljijo ter tako odpirajo pomembne premisleke v dojemanju zunanjega prostora.