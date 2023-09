V Sloveniji je najbolj priljubljena metoda kontracepcije hormonska kontracepcija, pri čemer vodilna ostaja kontracepcijska tabletka. Po podatkih Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje je bilo lani izdanih več kot 600.000 omotov hormonske kontracepcije, največ v starostnih skupinah med 20 in 24 let ter 25 in 29 let, je v današnji izjavi za medije ob svetovnem dnevu kontracepcije navedla ginekologinja v Zdravstvenem domu Ljubljana Tinkara Srnovršnik. Po njenih besedah je sicer v zadnjem desetletju raba hormonske kontracepcije upadla, a to pripisujejo večji rabi materničnega vložka.

Srnovršnik je sicer poudarila tudi dobro prakso predpisovanja kontracepcije v Sloveniji. Kontracepcijo namreč z izjemo kondoma in nujne oralne kontracepcije oziroma tako imenovane jutranje tabletke v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Prav tako je jutranja tabletka v lekarnah na voljo brez recepta in starostne omejitve.

Ne glede na metodo kontracepcije, pa je najboljša uporabnica kontracepcije zadovoljna uporabnica kontracepcije, za kar mora biti ustrezno informirana, je izpostavila ginekologinja Srnovršnik. Tako je priporočljivo, da se ženske s svojim ginekologom o možnih metodah kontracepcije posvetujejo še pred prvim spolnim odnosom.

Pomembno je tudi, da ženska pri svetovanju jasno izrazi, kaj pričakuje od kontracepcije. Poleg učinkovitosti in varnosti so namreč možni tudi drugi morebitni ugodni vplivi uporabe kontracepcije, denimo izboljšanje kože, manj boleče in obilne mesečne krvavitve ter ureditev slednjih. Pri svetovanju je treba biti pozoren tudi na resne stranske učinke, kot so krvni strdki, družinsko in osebno zgodovino.

Srnovršnik pa je danes opozorila tudi na številne mite, povezane z uporabo kontracepcije. Tako je med drugim navedla, da nobena zdravstvena raziskava ni pokazala vzročne povezave med kontracepcijo in debelostjo, možen pa je porast telesne teže za kilogram ali dva na račun zadrževanja vode v telesu. Pojasnila je tudi, da menjava ali prekinitev kontracepcije po daljšem jemanju ni potrebna, prav tako ne drži, da posameznica ne more uporabljati materničnega vložka, če še ni rodila.

Kot je še dejala ginekologinja, pa v vsakem primeru priporočajo dvojno zaščito, torej ob drugih metodah kontracepcije, tudi sočasno zaščito s kondomom, ki je edino sredstvo, ki ščiti pred spolno prenosljivimi okužbami.