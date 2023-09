Curryji so nekaj najboljšega, ker je priprava enostavna, saj se vse skuha kar v enem loncu in zato, ker so tako zelo nasitni in tako zelo lepo pobožajo želodček.

Ta curry lahko pripravite kadar koli v letu. Uporabite lahko namreč zamrznjene gobe in tudi zamrznjeno špinačo. Če špinače nimate, uporabite blitvo, listnati ohrovt ali brokoli. Paradižniki curryju dodajo svežino, vendar jih lahko izven sezone nadomestite z žličko limoninega soka ali kisa.

Zamrzovanja tega curryja se ne priporoča, lahko pa ga enkrat pogrejete.

Nekaj idej za pripravi odličnih curryjev:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2-4 osebe)

(olivno) olje

1/2 čebule

2 stroka česna (ali 1/2 žličke suhega)

1 kos ingverja (ali 1/2 žličke suhega)

150 g katerih koli svežih ali zamrznjenih gob

400 g krompirja

1/2 žličke kajenskega popra (neobvezno)

1 žlica kurkume

1 ščepec kumina (ne kumine!)

1/4 žličke garam masale

3 dcl zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in 1/2 jušne zelenjavne kocke)

1 dcl kokosovega mleka (ali smetane za kuhanje)

100 g ohrovta, špinače ali blitve

6 češnjevih paradižnikov ali žlička limoninega soka ali kisa

sol, poper

PRIPRAVA

V kozici segrejte žlico olivnega olja in na segretem zmehšajte sesekljano čebulo. Ko se čebula malenkost zmehča, a ne obarva, dodajte nariban česen in nariban ingver ter kurkumo, kumin, kajenski poper in garam masalo ter pražite še minuto.

V kozico dajte gobe, premešajte in pražite toliko časa, da gobe spustijo vodo in se le-ta pokuha. Nato dodajte na kocke narezan olupljen krompir in zalijte z zelenjavno osnovo. Kuhajte približno 15 minut, oziroma toliko časa, da se krompir skuha.

Ko je krompir skuhan, curry poskusite in po okusu posolite in popoprajte. Premešajte, pustite le toliko časa, da zavre, potem pa dolijte kokosovo mleko in ohrovt/špinačo/blitvo ter premešajte in kuhajte še 5 minut.

Krompirjev curry servirajte in ga okrasite z na manjše koščke narezanim češnjevim paradižnikom, malo popoprajte ter postrezite. Če paradižnikov nimate, v juho pred serviranjem umešajte žličko limoninega soka ali kisa.