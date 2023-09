Nizozemci poleg Belgijcev, Francozov, Špancev in Italijanov veljajo za največje navdušence profesionalnega kolesarstva. Svojo ljubezen do koles izkazujejo tudi v vsakdanjem življenju, saj je kolo najbolj priljubljeno prevozno sredstvo. Kolesarstvo je po rezultatih številnih raziskav tretji najbolj priljubljeni šport v državi, takoj za nogometom in hokejem na travi, v isti krog priljubljenosti pa sodita še tenis in hitrostno drsanje. Kolesarstvo in hitrostno drsanje sta večkrat tudi zelo povezana med seboj in delujeta pod eno, skupno ekipo.

Tako je tudi pri Jumbo-Vismi, trenutno najboljši kolesarski ekipi na svetu, čeprav na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) zaseda drugo mesto za ekipo UAE Emirates. Nizozemcem je preteklo nedeljo uspel zgodovinski dosežek, saj so postali prvo moštvo, ki je v eni sezoni slavilo na vseh treh tritedenskih dirkah (Giro, Tour in Vuelta), do zmag pa so prišli s tremi različnimi tekmovalci (Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Sepp Kuss). Izjemen dosežek, ki pa se je še deset ali celo samo pet let nazaj zdel le pobožna želja.

Črni časi Rabobanka

Korenine nizozemskega moštva segajo v leto 1984. Nekdanji vrhunski nizozemski kolesar Jan Raas, ki je v svoji karieri slavil na kar 67 dirkah, je ustanovil ekipo z imenom Kwantum-Decoso. Raas je svoje moštvo sestavil iz nekdanje ekipe TI-Raleigh. Raas je na čelu ekipe, ki je v svoji zgodovini zamenjala številna imena, vztrajal vse do leta 2003, ko se je že imenovala Rabobank. Odstavitev Jana Raasa s čela ekipe je bil takrat šok za številne in začetek črnega obdobja Nizozemcev, ki ga je zaznamovala afera z dopingom. Njihov kolesar, Danec Michael Rasmussen, je nosil rumeno majico vodilnega kolesarja na Touru 2007, nato pa je bil pred začetkom 17. etape odstranjen z dirke. Dopinška afera je trajala pet let, ko je leta 2012 v javnost prišlo poročilo o podpiranju sistematskega dopinga celotnega moštva. Rabobank se je nemudoma odmaknil z mesta sponzorja in kolesarstvo označil za umazan šport, ki ne more več postati pošten.

Ker brez kolesarstva na Nizozemskem vseeno ne gre, je Rabobank omogočil nadaljevanje delovanje moštva do prihoda novega sponzorja. V letu 2013 se je moštvo sprva imenovalo Blanco, s čimer so izražali svojo željo po iskanju denarja, sredi leta pa so se preimenovali v Belkin in takrat je bilo dokončno konec sodelovanja z Rabobanko. Direktor ekipe je postal Richard Plugge, ki je v moštvo prinesel nov veter. »V prvih letih je šlo za nas le za preživetje. Naša edina naloga je bila zagotoviti sredstva za ekipo,« se je težkih začetkov na čelu ekipe po zgodovinskem dosežku v Madridu spominjal Richard Plugge.

Na začetku so se jim vsi smejali

Z njim je vse od samega začetka tudi glavni športni direktor Merijn Zeeman: »Zadali smo si povsem novo strategijo in dolgoročni plan. Vse naše znanje smo usmerili v razvoj opreme in iskanje talentov. Številni so se nam sprva smejali.« Kako tudi ne, ko je ekipa leta 2015, ko se je že imenovala LottoNL-Jumbo, dosegla le šest profesionalnih zmag. Bila je najslabša ekipa v svetovni seriji, a nekako ji je uspelo zadržati licenco. V slogu svoje nove strategije so ob koncu leta v svoje moštvo, kot zadnjega tekmovalca za leto 2016, pripeljali Primoža Rogliča.

Rogla je ekipo na svetovni zemljevid vrnil z etapno zmago na kronometru na Giru. Vseeno pa je imelo moštvo tisto leto na italijansko pentljo slab spomin, saj je Steven Kruijswik vodil v skupnem seštevku vse do 19. etape, na koncu pa končal na četrtem mestu. Ekipa je vseeno v sezoni slavila 19 zmag, pod več kot polovico pa se je podpisal domači sprinter Dylan Groenewegen. Od tukaj naprej je šla za nizozemsko moštvo pot le še navzgor, prvi vlečni konj pa je bil Roglič. To je šlo Nizozemcem malce v nos, saj so vedno želeli imeti v vrhu domačega kolesarja. V ta namen so v ekipo pripeljali tudi Toma Doumoulina, a se jim ni izšlo.

Za najodmevnejše rezultate je skrbel Roglič in od leta 2019 še Wout Van Aert. Leta 2019 je ekipa z vzdevkom »čebele« zopet zamenjala sponzorski naziv in dobila ime Jumbo-Visma, prišla pa je tudi do svoje prve zmage na grand touru. Zasavski orel je bil najboljši na Vuelti. Od leta 2019 so na preostalih dvanajstih tritedenskih dirkah Nizozemci slavili kar na šestih, vrhunec pa postavili v sezoni 2023 z že omenjenim trojčkom in kar 62 zmagami. Zdaj imajo pred seboj nove izzive: kako ostati na vrhu in predvsem, kako na vrh spraviti domačega kolesarja. Pri tem se bodo spet morali spopasti tudi z menjavo imena, saj glavni sponzor Jumbo, ki za ekipo nameni 15 milijonov evrov letno, z letom 2025 zaključuje svoje partnerstvo.

*** 25 mio € znaša letni proračun ekipe Jumbo-Visma po javno dostopnih podatkih. Čeprav so šele tretja najbogatejša ekipa v karavani, si želijo postati kolesarska dinastija po vzoru košarkarske ekipe Chicago Bulls, ko je kraljeval Michael Jordan.