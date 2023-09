Klakočar Zupančič zatrjuje, da ne dvomi v vladno odločitev o imenovanju Žbogarja, tudi sama je sodelovanje z njim ocenila kot dobro. »To je dobra okrepitev, da se v New York pošlje najboljše ljudi, da bomo lahko čim več naredili v Varnostnem svetu,« je dejala v današnji izjavi za medije v DZ.

Kot je poudarila, je pred Varnostnim svetom veliko izzivov, zato kot pravilno ocenjuje, da tam sedijo »naši najboljši diplomati«. Glede na obljube predsednika vlade na začetku mandata o tem, da bodo zunanjo politiko usklajevali tudi z DZ, pa bi pričakovala, da bi se premier o izbiri posebnega odposlanca prišel posvetovat tudi v DZ. »Konec koncev gre za najvišje institucionalno telo pri nas, ki sprejema politike na vseh področjih,« je poudarila.

Vladna izbira o imenovanju nekdanjega zunanjega ministra Žbogarja na čelo ekipe v Varnostnem svetu ZN oziroma za posebnega odposlanca Slovenije vse od odločitve sproža polemike.

Predsednica Nataša Pirc Musar je odločitev vlade nedavno ocenila za nenavadno. »Za vse ostalo boste morali vprašati predsednika vlade,« je dejala in na vprašanje, ali mu je sama povedala svoje mnenje, odgovorila pritrdilno. V kabinetu predsednika vlade omenjene izjave predsednice ne komentirajo.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve pa je ta teden dejala, da je zgodba o napotitvi posebne misije oziroma odposlanca Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu ZN za obdobje 2024-2025 končana. Hkrati je zagotovila, da bo imela Slovenija v New Yorku najboljše diplomate.

Veleposlanik pri ZN Boštjan Malovrh sicer ostaja na položaju in bo vodil delo slovenske misije v Generalni skupščini in Gospodarskem in socialnem svetu ZN (Ecosoc).