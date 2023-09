Sanja Štiglic na položaj državne sekretarke prihaja z mesta generalne direktorice direktorata za multilateralno sodelovanje na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, v preteklosti pa je bila med drugim stalna predstavnica pri ZN v New Yorku in veleposlanica v Haagu. Državna sekretarka je bila že v času, ko je bil zunanji minister Karl Erjavec.

Vlada je Žbogarja julija imenovala za vodjo posebne misije za članstvo Slovenije v Varnostnem svetu ZN. Slovenija bo nestalna članica v letih 2024 in 2025, z oktobrom pa bo postala opazovalka v tem organu ZN. Žbogar bo tako že s 1. oktobrom prevzel naloge na stalnem predstavništvu Slovenije pri ZN v New Yorku. Vodja predstavništva sicer ostaja veleposlanik Boštjan Malovrh, v Varnostnem svetu pa bo Slovenijo zastopal Žbogar.

Ta odločitev je precej odmevala, saj običajno državo, ki postane nestalna članica Varnostnega sveta, tudi v tem organu zastopa veleposlanik pri ZN. Tako je bilo tudi, ko je bila Slovenija konec 90. let prejšnjega stoletja prvič nestalna članica Varnostnega sveta.

Na MZEZ so v zvezi z delitvijo dela med Žbogarjem in Malovrhom pojasnili, da bo Malovrh Slovenijo zastopal v vseh organih ZN, razen v Varnostnem svetu. Žbogarjeva posebna misija bo delovala kot samostojna enota znotraj stalnega predstavništva pri ZN, Žbogar bo od ministrice Tanje Fajon prejemal strateške in vsebinske usmeritve za delo in ji bo neposredno odgovoren.

Drugi državni sekretar na zunanjem ministrstvu medtem ostaja Marko Štucin.