Jeseni 2020 pa se je odzval zanimivemu vabilu in prevzel vodenje kuhinje v bolnišnici v Bad Belzigu. Sprva je bilo mišljeno, da naj bi prišel le za mesec dni in pomagal z nasveti, s katerimi je vodstvo želelo izboljšati kakovost hrane na kliniki. Ko se je njegov čas v bolnišnični kuhinji iztekel, pa je sedel pred direktorico klinike in ji dejal, da vse skupaj nima smisla, saj bodo vsi njegovi dobri nasveti končali v smeteh tisti trenutek, ko bo zaprl vrata za seboj, kuhalo pa se bo tako kot pred njegovim prihodom. Torej vsak dan mesni obrok, večinoma iz zamrzovalnika, pripravljeno vnaprej in pregrevano do postrežbe. »Brez ljubezni,« je tak način prehrane označil odlikovani kuhar, ki mu je direktorica klinike na njegovo presenečenje nemudoma ponudila mesto šefa kuhinje. Frühsammer je ponudbo sprejel in v kuhinji Bolnišnice Ernsta von Bergmanna zdaj kuhajo bistveno drugače, kot so nekoč. Vsa hrana se pripravlja sveža, vsak dan je na voljo tudi vegetarijanska jed, ker tudi sicer kuhajo s precej manj mesa, pa stroški nabave živil niso nič višji, kot bi bili, če bi kuhali po starem. Nad spremembo so navdušeni tako bolniki kot osebje, prav tako pa je zadovoljen Frühsammer, saj pravi, da mu pohvala sestre na hodniku, ki sprašuje, kaj bo jutri za kosilo, pomeni več kot katera koli zvezdica v visoki gastronomiji.