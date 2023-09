Koprski kriminalisti so v večmesečni policijski preiskavi suma več kaznivih dejanj koristne podatke izmenjevali tudi z italijansko policijo.

Ugotovili so, da so se 40-letni Slovenec in dva z območja Italije, stara 52 in 31 let, združili, da bi goljufali na različne načine, vključno z odzivanjem na zasebne oglase prodaje dražjih motornih vozil. Pri tem so navezali stike z več osebami iz Slovenije.

Storilci so te osebe pod pretvezo domnevne želje po medsebojnem poslovnem sodelovanju, z obljubami določenih koristi in namere za menjavo bankovcev večjih vrednosti z bankovci manjših vrednosti spravili v zmoto in jih s tem zapeljali. Osebe so jim namreč na škodo svojega premoženja na območju Italije izročile denar v obliki gotovine velikih zneskov, ki pa je osumljenci kljub večkratnim obljubam niso zamenjali, niti je osebam niso vrnili.

PU Koper nadaljuje zbiranje obvestil in dokazov glede drugih podobnih kaznivih dejanj in tudi odkrivanje morebitnih dodatnih tovrstnih kaznivih dejanj oz. storilcev ter oškodovancev le-teh.

Hkrati pa v izogib oškodovanju pozivajo občane k skrbnemu in samozaščitnemu ravnanju ob morebitnih stikih z neznanimi osebami, ki bi izkazovale namere za medsebojno sodelovanje, podobno opisanemu, so sporočili s PU Koper.