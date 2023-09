Sepp Kuss je še eden v nizu kolesarjev nizozemskega moštva Jumbo-Visma, ki potrjuje dejstvo, da imajo čebele najboljšo službo za iskanje kolesarskih talentov. Profesionalno pogodbo si je zaslužil praktično brez vidnega rezultata, a Nizozemci so se dobro zavedali, da so v svoje vrste pripeljali neizbrušen diamant, ki blesti v vožnji navkreber.

Devetindvajsetletnik iz Duranga v Koloradu (ZDA) je svoje prve športne korake naredil v hokeju na ledu in teku na smučeh. Šele v študentskih letih je sedel na kolo, sprva gorskega. V letih študija na Univerzi Kolorado se lahko pohvali s tremi naslovi študentskega državnega prvaka v gorskem kolesarstvu. Vožnja s kolesom ga je povsem prevzela in kmalu je presedlal na cestno kolo, kjer je dirkal za amatersko moštvo Gateway-Harley Davidson. V prvih letih njegove kariere se je navduševal nad slovaškim zvezdnikom Petrom Saganom. Iz amaterskega moštva ga je pot vodila v profesionalno ameriško moštvo Rally Cycling, tam pa je padel v oči Jumbo-Vismi, čeprav pretirano izstopajočih rezultatov ni imel.

Slovenijo navdušil s svojimi koreninami

Od leta 2018 nastopa v rumeno-črnem dresu, kjer je vse od samega začetka izjemen gorski pomočnik, na nekaterih enotedenskih dirkah pa je imel priložnost dirkati tudi za svoj rezultat. Zaradi preslabe vožnje v kronometru se njegovi napadi na najvišja mesta niso izšli, nato pa je pokazal svoj osebnostni značaj. Sam se je odpovedal dirkanju na generalno uvrstitev in se je povsem posvetil delu pomočnika. Prav zaradi njegovega karakterja, ko je vedno nasmejan, pripravljen priskočiti na pomoč in tudi dati intervju, ima v kolesarski karavani veliko prijateljev tudi v drugih ekipah, ki so mu zelo privoščili uspeh na Vuelti. »Je zelo skromen, sebe nikoli ne izpostavlja. Nikoli ne paničari in je resnično zelo prijeten. Morda celo najbolj prijeten kolesar v karavani,« Seppa Kussa na hitro opiše Jernej Švab, dolgoletni fizioterapevt pri Jumbo-Vismi, ki na dirkah navadno skrbi ravno za Kussa in Slovenca Primoža Rogliča.

Orel iz Duranga, kot je njegov vzdevek, je zelo priljubljen tudi med slovenskimi navdušenci nad kolesarstvom. Od leta 2018 je z Jumbo-Vismo sodeloval na dvanajstih tritedenskih dirkah, sedem se jih je končalo z njihovo zmago. To je tudi vseh sedem zmag na Grand tourih za čebele, pod štiri se je podpisal Roglič. Sepp Kuss je bil vsaj pri dveh (Giro 2023 in Vuelta 2020) ključni pomočnik in rešitelj zasavskega orla pri lovu na končno zmago. Še dodatno pa je dobro zapisan pri Slovencih zaradi tega, ker se po njegovih žilah pretaka tudi slovenska kri. Njegovi predniki so se namreč v 19. stoletju preselili v Kolorado, a Slovenije nikoli niso pozabili. Mladi Sepp je tako v otroštvu stopil tudi na vrh Triglava, zelo rad pa ima potico, ki jo zna tudi speči. Čeprav je izjemen pri učenju jezikov (zavoljo svoje mame Sabine govori nemško, zaradi žene Noemi Ferre govori špansko), se slovensko ni nikoli naučil. »Tudi s Primožem ga nisva morala nič naučiti oziroma ga nisva ravno učila,« nam je o tem še povedal Švab.

Še naprej bo pomočnik

Čeprav izhaja iz Amerike, v zadnjih letih živi v Andori z ženo, nekdanjo profesionalno kolesarko. Novi domači kraj mu tudi dodatno pripomore k uspehom v kolesarstvu, saj lahko praktično ves čas trenira na višini. Ravno v »domači« Andori pa je slavil tudi etapno zmago na Touru. Kot pravi Američan izjemno uživa v hrani, še posebno v mesu. Tuje pa mu ni niti pitje šampanjca, kar je večkrat dokazal na zmagovalnem odru na Vuelti.

Z zmago na dirki po Španiji je otrok Duranga spisal tudi nekatere neverjetne dosežke. Na startu v Barceloni se je pojavil na lastno željo, saj se mu je zdelo zanimivo, da bi bil zraven pri vseh treh zmagah na Grand tourih v eni sezoni. Giro je zaključil na 14. mestu, Tour na 12., mesto v deseterici pa je izgubil zaradi padca v predzadnji etapi. Na koncu je v Madridu postal prvi kolesar, ki je v eni sezoni nastopil na vseh treh tritedenskih dirkah in zadnjo celo dobil. »Pred začetkom dirke niti za trenutek nisem pomislil, da lahko zmagam. Ko sem se znašel v tem položaju, pa sem odkril svoje nove značilnosti. To bi rad še kdaj občutil, a še naprej bom tudi pomočnik,« še vedno ne dojema točno razpleta dirke Sepp Kuss. Ob vsem skupaj pa še naprej navdušuje s svojo skromnostjo: »Ta zmaga mi pomeni povsem isto kot tiste Jonasa Vingegaarda ali Primoža Rogliča.«

*** 9 zmag ima v svoji karieri Sepp Kuss. Dvakrat je dobil etapo na Vuelti, enkrat je bil najboljši na etapah dirke po Franciji in kriterija po Dofineji. Leta 2018 je dobil tri etape na domači dirki po Utahu, kjer je slavil tudi skupno zmago. To je bila njegova edina skupna zmaga na profesionalnih dirkah do letošnje Vuelte, ki je njegova deveta zmaga kariere.