Izkušeni organizator igre Dejan Vinčić je na svoj 37. rojstni dan iz Bukarešte poletel do Rima, s soigralci opravil trening, dan pozneje pa je vodil slovensko izbrano vrsto že do četrte kolajne na evropskih prvenstvih. »Niti pomislil nisem, da po poškodbi Gregorja Ropreta ne bi prišel pomagat reprezentanci,« je v petek, dan pred tekmo s Francozi ob prihodu v Rim, dejal Dejan Vinčić, ki ga slovenski selektor Gheorghe Cretu pred začetkom evropskega prvenstva ni uvrstil v reprezentanco. »Po posvetu s trenerskim štabom smo ocenili, da Dejan v tem trenutku ne bi mogel prenesti vseh naporov tekem na EP in drugega, kar sodi zraven,« je takrat pojasnil romunski strokovnjak na slovenski klopi.

Brez zamere in užaljenosti

Da pri tem ni šlo za nobene zamere, še manj za užaljenost, je Vinčić, potrdil takoj po Cretujevi odločitvi, ko je na enem zadnjih treningov pred odhodom v Varno obiskal soigralce in jim zaželel vso srečo. »Prepričan sem, da bodo fantje tudi brez mene v boju za kolajne. Sam zdaj odhajam na priprave v klub,« je dejal dolgoletni slovenski reprezentančni podajalec, ki niti pomislil ni, da se bo le nekaj tednov pozneje spet pridružil soigralcem. In to v boju za bronasto kolajno.

»Žal mi je, da se je Grega poškodoval. Do poškodbe je imel odlično prvenstvo in kdo ve, kako bi se končala tekma s Poljaki, če bi lahko igral do konca. Zelo sem ponosen na fante, da so me sploh pripeljali do položaja, v katerem sem zdaj. Dobro je, da smo zdržali in nismo razpadli, ko smo v tretjem in četrtem nizu zašli težave. Ves čas smo držali dogovora iz slačilnice in naredili, kar smo si zastavili. Presrečen sem za te fante, da so garali in garali vse poletje, da smo zdaj skupaj prišli do tega,« Vinčić po zmagi nad Francozi ni skrival navdušenja.

V svoji dolgoletni karieri česa podobnega še ni doživel: »Zares nora izkušnja. Še v četrtek sem bil na treningu kluba v Bukarešti, dva dni pozneje pa sem sredi Rima osvojil bronasto kolajno. Ni bilo enostavno le dan prej priti na trening in se pripraviti na kaj takega. Ponosen sem, da se je vse izteklo, kot se je. Prvič smo veliko tekmovanje zaključili z zmago in ta bron sije kot zlato. Sicer pa, kako je že rekel Julij Cezar? Veni, vidi, vici, če se ne motim, kajne?«

V petem nizu so ga grabili krči

Prva dva niza je Vinčić odigral brez napake, v nadaljevanju tekme se je videlo, da njegova telesna pripravljenost še ni na najvišji ravni. Razumljivo, saj dolgo ni bil v tekmovalnem pogonu, a je vseeno ob tem, da je razigral soigralce, dosegel še šest točk, od tega tri z blokom. »V petem nizu sem komaj še stal na nogah, grabili so me že krči, zato sem še toliko bolj vesel te kolajne. Se je pa poznalo, da s fanti v pripravljalnem obdobju zaradi rehabilitacije nisem veliko treniral, saj je bilo kar nekaj situacij, ki bi jih s treningom lahko naredil bolje. Toda to zdaj ni več pomembno. Izšlo se je na najboljši možen način,« je še dejal Velenjčan, ki ga zdaj s soigralci čakajo še olimpijske kvalifikacije v Tokiu.