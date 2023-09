Zidanšek, ki zaseda 87. mesto na svetu, je s tem prekinila niz osmih zmag, ki jo je prejšnji teden pripeljal do zmage na turnirju enakega ranga v Bariju, ta teden v Ljubljani pa do uvrstitve med štiri najboljše.

V drugem polfinalu, ki naj bi tudi potekal na začasnem igrišču v središču Ljubljane oziroma sredi Trga republike, čeprav je stanje terena na meji regularnega, bosta igrali Romunka Miriam Bulgaru in Španka Marina Bassols.

Znani sta že zmagovalki turnirja dvojic. To sta Rusinja Amina Anšba in Američanka Quinn Gleason, ki sta bili v finalu boljši od Kolumbijke Yuliane Lizarazo in Britanke Freye Christie s 6:3, 6:4.