Poezija za vojaške avtomobile

Dvorana filharmonije v Černivcih na zahodu Ukrajine je bila nabito polna. Potekal je prvi večer 14. Festivala ukrajinske poezije in vina v organizaciji založbe Meridian. V Sevastopolu je te dni gorelo pristanišče pod rusko okupacijo, ki so ga zadele ukrajinske rakete. Povračilen udarec za rusko raketiranje ukrajinskih pristanišč in silosov žita v Odesi ter v delti Donave na meji z Romunijo.