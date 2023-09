Negotovost je na trg sicer prinesla novica iz stečajnega postopka borze FTX. In sicer je na predlog odvetnikov, ki vodijo stečajni postopek propadle borze, sodnik John Dorsey odobril možnost prodaje premoženja v stečajnem postopku. Na podlagi tega lahko borza v stečaju proda, zastavi in zavaruje svoje imetje kriptovalut, ki je po besedah zastopnikov vredno več kot 3,4 milijarde dolarjev. Pri FTX-u so v začetku tega tedna razkril, da imajo za 1,16 milijarde dolarjev kriptovalute Solana (SOL), kar predstavlja približno 16 % celotne ponudbe v obtoku. Poleg tega imajo za približno 560 milijonov dolarjev Bitcoina (BTC) ter za 192 milijona dolarjev Ethereuma (ETH). Poleg navedenih stanj ima FTX v lasti še vsaj dvajset drugih kriptovalut, ki so precej manj likvidne in se jih bo praktično nemogoče znebiti na odprtem trgu. Največja bojazen za investitorjev je vpliv prodaje omenjenih sredstev in na kakšen način se bodo tega lotili pri FTX. Glede na trenutne tržne razmere bi prodaja takšnih količin verjetno pomenila konkreten padec cen, saj v tem trenutku ni dovolj zanimanja na nakupni strani. Ravno zaradi morebitnih negativnih posledic na cene kriptovalut imajo pri FTX določene omejitve pri prodaji. Premoženje bodo smeli prodajati v seriji tedenskih sklopov, z začetno omejitvijo 50 milijonov ameriških dolarjev za prvi teden ter 100 milijonov ameriških dolarjev v sledečih tednih. Za prodajo Bitcoina in Ethereuma bodo morali vložiti deset dnevno obvestilo o nameri prodaje upniškemu odboru in skrbniku v ZDA, po izteku desetih dni bosta lahko omenjeni sredstvi prodani. Dogajanje se zdi kot nekakšna uvertura začetku sojenja Samu Bankmanu Friedu v začetku oktobra.