Obtožbe zoper spornega delovanja borze Binance je izdalo več ameriških državnih agencij, katere si bodo razdelile prej omenjeno kazen, 4,3 milijarde ameriških dolarjev. Gre za ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ), mrežo za pregon finančnih kaznivih dejanj (FinCEN), urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) ter komisijo za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami, slednja služi kot organ za nadzor pranja denarja. Iz napisanega lahko vidimo obseg in težo pregona kitajske borze kriptovalut v ZDA. Poleg kazni so pri borzi pristali tudi na imenovanje neodvisnega nadzornika, ki bo vsaj tri leta skrbel za skladnost poslovanja in poročal svoje ugotovitve ameriški vladi. Kljub pravnim pretresom Binance ostaja, z naskokom, največja borza kriptovalut po obsegu dnevnega trgovanja. V tem tednu se je sicer povečala količina odlivov sredstev iz borze, kar kaže na zaskrbljenost investitorjev. Konkretneje, v štiriindvajsetih urah po objavi kazni so investitorji iz borze umaknili za slabo milijardo dolarjev sredstev.

Kot napisano v uvodu je bil na tnalu tudi ustanovitelj in izvršni direktor borze Changpeng »CZ« Zhao. Slednji je bil izpuščen iz pripora na podlagi osebne varščine v višini 175 milijonov dolarjev. V torek je na sodišču priznal krivdo zaradi kršitve zakona o bančni tajnosti, saj naj bi zaposlenim na družbi Binance naročil, naj ameriškim strankam omogočijo uporabo platforme, brez potrebnih pregledov strank in postopkov za preprečevanje pranja denarja. Obravnava za izrek kazni je razpisana za 23. februar 2024.

Zanimivo je dejstvo, da dogajanje, zaenkrat, ni imelo pretiranega vpliva na cene največjih kriptovalut. Bitcoin in ethereum trgujeta pri podobnih cenah kot ob zadnjem pregledu trga kriptovalut, pred štirinajstim dnevi. Sicer je v zadnjih dneh opaziti povečano dnevno volatilnost na trgu. Bitcoin je tako na dan objave dogajanja okrog borze Binance padel za 4,6 odstotka, vendar je naslednji dan pridobil slabih 5 odstotkov. Podobno je ethereum na dan objave izgubil 4,3 odstotka vendar naslednji dan zrasel za kar 7 odstotkov.