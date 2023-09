Poklukar je v pogovoru opozoril, da so povečanje števila nezakonitih prehodov meje zaznali predvsem na območju občine Brežice.

Slovenska policija je zato na tem območju še dodatno okrepila nadzor z dodatnimi policijskimi patruljami, helikopterjem in drugimi tehničnimi sredstvi. Poklukar pa je hrvaškemu kolegu predlagal, naj storijo podobno. Prav tako je ponudil pomoč slovenske policije pri varovanju zunanje meje Evropske unije.

Ministra sta se strinjala, da je ob okrepljenem nadzoru pomembno nadaljnje tesno sodelovanje policij v boju proti tihotapljenju migrantov. Prepričana sta še, da mora EU storiti več za preprečevanje nezakonitih migracij v državah izvora in okrepiti sodelovanje s partnerskimi državami.

Slovenska policija je sicer v prvih sedmih mesecih letos obravnavala 26.871 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo teh v enakem obdobju lani 10.103. Največ je bilo državljanov Afganistana, ki predstavljajo skoraj petino vseh nezakonitih migrantov, sledijo državljani Maroka, Pakistana, Bangladeša in Rusije. Do konca julija so na območju novomeške policijske uprave zabeležili skoraj 73 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje.