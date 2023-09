»Dogovorila sva se za razširitev mešanih patrulj v okviru izravnalnih ukrepov, vključno s posebej izurjenimi policisti in uporabo tehnike,« je po pogovoru na družbenem omrežju X zapisal Davor Božinović, podobno pa so sporočili tudi z MNZ.

Hrvaški minister je kasneje v izjavi za novinarje pojasnil, da se bodo hrvaški policisti v okviru okrepljenih izravnalnih ukrepov pridružili slovenskim kolegom na tako imenovanih začasnih nadzornih točkah, ki jih Slovenija na meji s Hrvaško izvaja od srede zjutraj. Letos sta policiji opravili že okoli 450 skupnih patrulj.

Minister Boštjan Poklukar je medtem povedal, da je v prihodnjih dneh pričakovati srečanje generalnih direktorjev policij obeh držav, ki bosta na operativni ravni dorekla podrobnosti. »Gre pravzaprav za zakonska pooblastila dveh policij, ki sodelujeta. In tukaj se bo potem iskalo rešitve, kaj in kako,« je pojasnil.

Izvor problema v tretjih državah

Ministra sta se v pogovoru strinjala, da je izvor problema v tretjih državah. Zato sta evropsko komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson pozvala, naj se komisija bolj angažira pri dogovarjanju o sporazumu med BiH in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex). Ta bi omogočil, da bi Frontex BiH pomagal pri varovanju meja po celotnem ozemlju.

Komisarka je po Božinovićevih besedah zagotovila, da bo storila vse, kar lahko. O tem pa bo kmalu govorila tudi z oblastmi BiH. Z okrepljeno aktivnostjo tamkajšnjih oblasti, pa tudi Frontexa, bi lahko po mnenju obeh ministrov zmanjšali migracijski pritisk na hrvaško mejo, je povedal hrvaški minister.

»Kar se tiče zunanje meje, je hrvaška policija povsem dovolj,« je Božinović odgovoril na vprašanje, ali bo Hrvaška sprejela pomoč Slovenije pri nadzoru meje z BiH. Mejo varuje več kot 6500 hrvaških policistov, je dejal. Pomoč pri varovanju meje z Bosno in Hercegovino je slovenski notranji minister hrvaškemu kolegu ponudil tudi danes, je Poklukar povedal v izjavi za novinarje. Obenem sta se dogovorila, da bosta državi v prihodnje usklajeno nastopali v odnosu do Bruslja in tretjih držav, da bi se v tranzitnih državah in državah izvora izboljšale razmere.

Ministra sta se sestala, potem ko je Slovenija v sredo okrepila nadzor ob meji z južno sosedo. Izvaja ga v obliki začasnih nadzornih točk, ki jih sproti prilagaja. Slovenija namreč po vstopu Hrvaške v schengensko območje v začetku leta beleži močan porast nezakonitih prehodov meje. Policija je od začetka leta do konca avgusta obravnavala 36.137 nezakonitih prehodov meje. V istem obdobju lanskega leta pa so obravnavali 13.601 nedovoljen vstop.

Članice EU zaenkrat še brez dogovora o krizni uredbi na področju migracij

Državam članicam EU sicer danes ni uspelo doseči dogovora o tako imenovani krizni uredbi, ki je del pakta o migracijah in azilu. Vendar pa sta španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska in evropska komisarka Ylva Johansson po zasedanju ministrov EU v Bruslju zagotovila, da ni več velikih preprek in da bo dogovor dosežen v prihodnjih dneh.

»Današnja izmenjava mnenj je močno prispevala k napredku v pogajanjih o krizni uredbi, ki je ključna v ciljni ravnini pogajanj o paktu o migracijah in azilu,« je povedal Grande-Marlaska, čigar država trenutno predseduje Svetu EU. Pojasnil je, da velika večina držav članic podpira zadnjo različico besedila stališča Sveta o uredbi. Dogovor pričakuje v naslednjih dneh. Prepričanje, da se bo članicam uspelo dogovoriti v nekaj dneh, je izrazila tudi evropska komisarka Johansson. Poudarila je, da ni več velikih preprek.

Na zasedanju se je po neuradnih informacijah zapletlo predvsem zaradi nesoglasij med Nemčijo in Italijo. Berlin je pogajanja doslej blokiral, ker se ni strinjal s tem, da bi lahko države članice, ki bi se soočile z migrantskim pritiskom, znižale standarde njihove oskrbe. Nemčija je zdaj popustila, vendar pa naj se s predlogom po novem ne bi strinjala Italija. Trenutnemu predlogu sicer nasprotujeta Madžarska in Poljska, glasovanja pa bi se vzdržale Slovaška, Nizozemska, Češka in Avstrija, navajajo viri pri EU.

Za potrditev je potrebna kvalificirana večina, kar pomeni najmanj 15 od 27 držav članic, ki skupaj predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalcev EU. Slovenija po besedah ministra Boštjana Poklukarja predlog podpira.

Krizna uredba vključuje možnosti odstopanja od drugih pravil iz pakta o migracijah in azilu v primeru, da se katera od članic znajde pod velikim migracijskim pritiskom. Ta članica bi lahko podaljšala časovno obdobje pridržanja migrantov na zunanji meji, pa tudi znižala standarde v migrantskih centrih. Poleg tega bi se hitreje sprožil solidarnostni mehanizem za premeščanje migrantov v druge države.

Splošni pristop o uredbi bo podlaga za pogajanja z Evropskim parlamentom. Ta je zaradi nesoglasij med članicami glede krizne uredbe prekinil pogajanja o dveh drugih predlogih iz pakta o migracijah in azilu. Če bodo torej v prihodnjih dneh članice dosegle dogovor, bo to lahko privedlo tudi do nadaljevanja pogajanj o celotnem paktu.