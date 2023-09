Povezovalec programa na slovenskem Radiu je postal leta 1985. Zasnova za njegovo priljubljeno oddajo Radio Ga Ga je nastala, ko si je nekoč v nočnem programu izmislil sogovornika. Zamisel je naletela na pozitiven odziv, prva oddaja Radia Ga Ga pa je šla v eter 6. aprila 1989. S pomočjo izjemne glasovne mimikrije ter prefinjenega satiričnega humorja se je oddaja vpisala v srca poslušalk in poslušalcev ter velja za eno najprepoznavnejših radijskih oddaj pri nas. Najnovejši del oddaje je Radio Slovenija predvajal danes.

S talentom in fizično prezenco mu je v začetko 90. let uspel tudi preboj izza mikrofona pred kamere, ko se je izkazal kot voditelj oddaje Titanik. Še večje priznanje si je prislužil z vodenjem naslednje televizijske oddaje Hri-bar. Za svoje izmejne dosežke z radia in televizije ter oddaji Radio Ga Ga in Hri-bar si je leta 2006 prislužil tudi Ježkovo nagrado za satiro. Ob humorju je bil tudi glas, ki je znal opozarjati na dogajanje na RTV Slovenija, ter član programskega sveta RTV Slovenija.

