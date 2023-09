Ministrstvo po Hanovih besedah pripravlja programe za vlado, nato se bodo pripravili na izplačila. Naloga ministrstva je, da izplačila izvedemo v septembru, je v izjavi za medije po srečanju z župani savinjske in koroške regije v Mislinji dejal gospodarski minister, ki je izrazil prepričanje, da bo pri aktivnostih za izplačila aktivna tudi vlada.

»Za vsak dan, ki bo prej kot konec septembra, bom neizmerno zadovoljen, ker vemo, da so se včasih škode plačevale tudi po eno leto,« je dodal Han. Izpostavil je nujnost pomoči gospodarstvu, »da ne pade iz dobavnih verig in da preživi«.

V zakonu o obnovi, ki ga pripravlja vlada, pa bo po ministrovih besedah njihova naloga tudi pomoč turizmu. Turistični ponudniki so sicer po njegovih besedah oddali tudi vloge za povrnitev škode, a bo treba z ukrepi nazaj v savinjsko in koroško regijo privabiti tudi goste.

»Čakamo turistični sektor, da nam povedo, kaj potrebujejo, nočem, da smo pametni v Ljubljani,« je še dejal Han, ki zato konkretnih ukrepov ni želel napovedovati.

Za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode po poplavah je po noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je bila sprejeta kmalu po ujmi v začetku avgusta, na voljo več ukrepov.

Podjetja so lahko zaprosila za povrnitev dela škode na strojih in opremi in na zalogah ter zaradi izpada prihodka. Dobijo lahko pomoč v višini do 60 odstotkov škode, če so imela sklenjeno zavarovanje, oz. do 50 odstotkov škode, če zavarovanja niso imeli. Pri tem lahko dobijo predplačilo, in sicer v višini do 10 odstotkov ocenjene škode. Rok za oddajo vloge za predplačilo se je iztekel 1. septembra, do 20. septembra pa je treba vložiti oceno škode brez predplačila.

Podjetjem so na voljo tudi različne oblike likvidnostne pomoči. Delodajalci so se lahko do 28. avgusta prijavili za državne subvencije nadomestila plač delavcem, ki so jih poslali na čakanje na delo ali ki uveljavljajo višjo silo. Pomoč države bodo lahko prejeli tudi samozaposleni, ki jim bodo prihodki zaradi posledic poplav letos glede na lani upadli za vsaj polovico. Obrazec bo na voljo predvidoma 25. septembra, izjavo bodo morali prek eDavkov vložiti do 30. septembra, prvo izplačilo pa bo izvedeno 10. oktobra.