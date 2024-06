#video Na Zahodnem bregu vse huje: napadi na Gazo, podhranjenost otrok in številne bolezni

Zaradi napovedanih visokih valov in razburkanega morja bodo ameriške sile začasni pomol za dostavo humanitarne pomoči ob obali Gaze premestile v izraelsko pristanišče Ašdod, je v petek sporočila ameriška vojska. Pomol, ki je po poškodbi začel ponovno delovati šele prejšnji teden, bo vojska znova vzpostavila takoj, ko bo to dopuščalo vreme. Zahodni breg pa se sooča z vse hujšo zdravstveno krizo, h kateri prispevata porast nasilja in vse pogostejši napadi na zdravstveno infrastrukturo, je v petek opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V luči tega je pozvala k takojšnji zaščiti civilistov in zdravstvenega osebja. Izrael je medtem tudi danes nadaljeval napade na Gazo.