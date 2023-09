Čas za utopije?

Prijatelj, ki je deset let živel v Parizu, se zaradi ostarelih staršev vrača v rodne ZDA. Odhod je skrajno stresen, pravi. »ZDA so v petnajstih letih, ko sem živel drugje, pririnile na rob državljanske vojne, politična razklanost na dva pola je tako radikalna, kot je bila le še pred državljansko vojno leta 1861, brezpravnost, rasizem, mizoginija, homofobija pa so postali ne le dovoljeni, ampak primarna politična orodja.« Njegov strah je upravičen, poročen je z Mehičanom, Mehičani in geji so v južnih državah ZDA redne tarče napadov. Par bo zato morda raje živel v Mehiki, od koder bo prijatelj lažje obiskoval starše. Mehika, država z eno najvišjih stopenj kriminala na svetu, je zanju varnejša.