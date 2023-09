Z zasegom 2,7 tone kokaina in šestimi aretacijami se je končala preiskava, s katero je policija razbila balkanski kartel, ki se je na veliko ukvarjal s tihotapljenjem prepovedane droge. Ob podpori Europola je operacijo vodila Srbija, sodelovali so tudi organi kazenskega pregona Brazilije, Hrvaške, Francije, Poljske, Portugalske in Španije ter tudi slovenski Nacionalni preiskovalni urad.

Januarja lani je beograjski oddelek srbske kriminalistične policije začel preiskovati organizacijo, za katero so domnevali, da je vpletena v trgovino s kokainom na debelo iz Južne Amerike v EU. V preiskavo mreže so se vključile tudi druge države, iz EU in zunaj nje, usklajeval jo je Europol. Zbrane informacije so vse bolj potrjevale, da združba tihotapi večtonske pošiljke kokaina iz Brazilije v EU. Obveščevalni podatki so nakazovali, da kapitani, ukrajinski in češki državljani, večkrat potujejo na Zelenortske otoke in drugam v zahodno Afriko, da pripravijo plovilo za tihotapske operacije. Nedavno pa so izvedeli, da je to plovilo v Braziliji, tako da so tamkajšnje in španske oblasti ob podpori pomorskega analitično-operativnega centra, ki se ukvarja s preiskavo narkotikov, začele pozorno spremljati dogajanje.

Droga, vozila, ure, gotovina

Štiriindvajsetega avgusta so preiskovalci izvedli zaključno operacijo, v kateri so zasegli 2,7 tone kokaina in opravili 15 hišnih preiskav. Med drugim so zasegli luksuzni vozili, prestižne ure in več kot 550.000 evrov gotovine, je sporočil Europol. Za čas finančne preiskave so blokirali veliko bančnih računov in nepremičnin. Pri preiskavi zaseženega plovila sta sodelovala tudi srbska preiskovalca. Aretirali so šest ljudi. Kot so razkrili, je med njimi tudi eden glavnih v organizaciji, srbski državljan, ki je z drugimi ključnimi sodelavci skrbel za nemoteno delovanje kartela. Ladijske operacije so koordinirali prek šifriranih komunikacijskih platform. Kot je sporočil Europol, je razkritje komunikacije prek treh šifriranih aplikacij, ki so jih uporabljali kriminalci (Encrochat, Sky ECC in Anom), omogočilo vpogled brez primere v kriminalne mreže in njihovo delovanje. Med drugim so ugotovili, kako pomembna je vloga kriminalnih mrež, ki jih večinoma sestavljajo državljani balkanske regije, v svetovni trgovini s kokainom. Zato je Europol ustanovil posebno skupino, ki se ukvarja s tem.